Тройная премьера на месте двойной. МАМТ представит балетные обновления

Группа “Рондо” ведет переговоры с выпускающими компаниями об издании альбома, записанного на концертах, посвященных 10-летию коллектива в ноябре 1996 года. Как рассказала директор “Рондо”, скорее всего, диск получится двойным – в него войдут порядка 22 песен. Среди композиций [Читать...]

Главная новость недели — увольнение директора и, без преувеличения, лидера Музея им. Бахрушина Дмитрия Родионова. Его сменила бывший зам Кристина Трубинова. Событие это во многом печальное — мало радости в том. что музейная отрасль снова потеряла одного из [Читать...]

Оценить произведения по мотивам Толкиена смогут и любители сериалов, и аниме. О рекордном по бюджету сериале мы уже писали. Он обязательно «зайдёт» у фанатов серии. И создатели японских фэнтези-комиксов решили «подсадить» на этот сюжет свою аудиторию. Пока всё [Читать...]

Недавно Заслуженному артисту России, известному композитору и певцу Игорю Саруханову был вручен Диплом Московского фонда Юнеско за активный вклад в возрождение культуры, искусства и духовности новой России, помощь в реализации программ Юнеско на территории Российской Федерации в соответствии [Читать...]

Чтоб уха была по сердцу, Можно будет в кипяток Положить немного перцу, Луку маленький кусок… А.С. ПУШКИН Сегодня мы совместили две наши традиционные рубрики: “Кухню” и “Уголок рыболова”. Дело в том, что Мартин Шаккум как истинный рыбак владеет [Читать...]