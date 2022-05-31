Тройная премьера на месте двойной. МАМТ представит балетные обновления

Московский академический музыкальный театр приготовил на середину лета двойную премьеру. 6, 7 и 8 июля новый худрук балетной труппы Максим Севагин и хореограф Владимир Варнава представят одноактные балеты «Нет никого справедливей смерти» и «О природе».
Обещают серьезный сюжет – с космическим кораблем, на котором остатки погибшей цивилизации под музыку Альберто Хинастеры находят спасение в искусстве. Мрачной истории ожидать не стоит: зрителю покажут, что смерть – это не конец, а часть жизни. Во второй премьере строгого повествования не будет: «О природе» – это спектакль-путешествие, поиск свободы, дыхание надежды и осознание цикличности времени. Самим автором жанр новой работы определен как «хореографическое рондо».
Для Севагина обе постановки чрезвычайно важны. Он заменил беглого французского балетмейстера всего два месяца назад, и на сцене будут, по сути, премьеры не только постановок, а и стартового этапа работы нового худрука.