Меня всегда интересовала психология предательства — что толкает человека на ультимативный акт саморазрушения, каковы психологические и психиатрические последствия такого шага, что ощущает человек, когда он отказывается от собственного национального архетипа, и самое главное — чем он заполняет образовавшуюся пустоту в душе?

Прочитав монолог журналиста и сценариста Ивана Филиппова, на все вышепоставленные вопросы я получила исчерпывающие ответы. Сей персонаж, специально для газеты Гардиан, написал довольно длинный текст под названием “Что это означает — быть русским? Для многих из нас это больше не простой вопрос”.

Если бы выпускающие редакторы ведущего британского издания Гардиан были бы образованными людьми, знакомыми с творчеством Достоевского, они бы в подстрочнике к заголовку написали бы просто — Монолог Смердякова, но просить от современных западных журналистов базового знания мировой классики значило бы обращаться в звеняющую зияющую пустоту… только эхо собственного голоса было бы вам ответом.

В опусе Ивана Филиппова есть все — “я родился и вырос в девяностые, посему ощущаю себя гражданином мира, слово русский для меня — это просто паспортная принадлежность”, и тут же — “я Родину люблю и хочу сделать ее лучше, поэтому все последние десять лет я бегал по митингам и протестам, стараясь вернуть свернувшую с дороги Россию на верный путь западного холуйства, моя Россия для меня закончилась 24 февраля, больше ни читать русскую литературу, ни смотреть русские фильмы, ни… (подставьте сами, что хотите), у меня нет возможности и сил — все для меня закончилось в этот трагический день 24 февраля, теперь я стесняюсь того факта, что я русский, когда мы с Балаговым (тем самым режиссером, который снял лесбийскую говнодраму про блокадный Ленинград под названием Дылда) бежали через Стамбул в Ереван, мы с ним не могли решить, говорить ли нам по-русски (стыдно было очень), а российский паспорт жег мне карман, Россия шовинисткое реваншистское государство, царство мрака, неживых людей, разговаривающих с экранов телевизоров неживым языком, сравните двух Владимиров — Зеленского и Путина — один говорит живым, ярким русским языком (Зеленский), а другой — механическим роботизированным языком пропаганды (Путин)”, и далее все в том же духе… Бла-бла-бла… бла… бла…

И закончил свои генитострадания (если вы понимаете, о чем я) сей беженец от самого себя и своей русскости анекдотом о том, как он долго убеждал тбилисского (где он закончил свое бегство из России) уличного торговца шаурмой взять у него за покупку деньги, которые торговец брать отказывался, потому что думал, что Филиппов — украинец (из-за жовто-блакитного значка на лацкане)… Убедившись, что Филиппов таки не украинец, торговец шаурмой деньги взял, потом спросил у Филиппова «Ты за войну?», на что Филиппов ответил категорическим «НЕТ!», что подвигло торговца шаурмой на вручение Филиппову дополнительной бесплатной порции шаурмы…

Вот этот эпизод — это то самое, на что я так долго искала ответа — гратификация предательства (в том числе и самогратификация, самооправдание) чьим-то признанием, вот что их двигает на этот ультимативный акт отказа от себя — бесплатная шаурма за предательство…

И никакой пустоты в душе там нет и быть не может, ибо там и души как таковой нет — есть желудок, опционально у некоторых есть какие-то мозги, пусть даже в дефолтном количестве, а вот души нет и никогда не было — неоткуда ей там было взяться…

И уже совсем последнее — хотелось бы мне Филиппову сказать, если бы у меня была такая возможность, — не беспокойся ты так, вошь лобковая, несмотря на всю твою якобы славянскую (среднеевропейскую внешность) и имя и фамилию, ты не русский, так что стесняться тебе нечего…ты никто…обычное пустое место.

ПыСы — для Гардиан обращаться за вот такими вот опусами к таким вот пустым местам — явный признак отчаяния и понимания, что несмотря ни на что, они уже проиграли… если уж в ход пошли даже такие мелкотравчатые персонажи…