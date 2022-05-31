{ 31 мая 2022 }

Эмбарго на российскую нефть – санкция декоративная

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Эмбарго на российскую нефть – санкция декоративная, по множеству причин.

Во-первых – куча исключений. Например для Венгрии полностью. Для Болгарии временно – до конца 2024 года, а там тоже непонятно, что будет. Чехия и Словакия тоже в исключениях.
Из эмбарго полностью исключена трубопроводная нефть. Ну нормально, да.

Главная возникающая проблема – морские поставки нефти. Но в тот же Роттердам большая часть нефти шла только для перепродажи и даже не сгружалась с танкеров. Сейчас подсуетится кто-то из «нейтральных» и точно так же будет перепродавать русскую нефть.
Кроме этого возникнет масса «смесей». Проще говоря – российскую нефть будут бодяжить с другой и в результате получится некая «смесь», которая под санкции не подпадает.

Евросоюз в этом эмбарго оставил себе массу всяческих лазеек. Иначе и быть не могло, ибо заместить почти тридцать процентов русской нефти на рынке Европы просто нечем. Жаль только, что тупая биржа ничего не понимает про лазейки и цена на чёрную жижу немедленно попёрла вверх.
И результат будет удивительным – российская нефть, так или иначе останется в Европе, но платить за неё теперь придётся больше. Может даже намного больше.

Голос Мордора


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