Эмбарго на российскую нефть – санкция декоративная, по множеству причин.

Во-первых – куча исключений. Например для Венгрии полностью. Для Болгарии временно – до конца 2024 года, а там тоже непонятно, что будет. Чехия и Словакия тоже в исключениях.

Из эмбарго полностью исключена трубопроводная нефть. Ну нормально, да.

Главная возникающая проблема – морские поставки нефти. Но в тот же Роттердам большая часть нефти шла только для перепродажи и даже не сгружалась с танкеров. Сейчас подсуетится кто-то из «нейтральных» и точно так же будет перепродавать русскую нефть.

Кроме этого возникнет масса «смесей». Проще говоря – российскую нефть будут бодяжить с другой и в результате получится некая «смесь», которая под санкции не подпадает.

Евросоюз в этом эмбарго оставил себе массу всяческих лазеек. Иначе и быть не могло, ибо заместить почти тридцать процентов русской нефти на рынке Европы просто нечем. Жаль только, что тупая биржа ничего не понимает про лазейки и цена на чёрную жижу немедленно попёрла вверх.

И результат будет удивительным – российская нефть, так или иначе останется в Европе, но платить за неё теперь придётся больше. Может даже намного больше.