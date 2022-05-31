{ 31 мая 2022 }

В Броварах начали демонтаж памятников героям Великой Отечественной войны

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

В Броварах, под Киевом, начали демонтаж памятников героям Великой Отечественной войны и Советской Армии.

Снести собираются Мемориал в честь 30-летия освобождения г. Бровары от фашистских захватчиков, который находится в парке «Победа».

Но такое — уже привычные новости из издыхающей Украины. А вот сейчас будет вишенка — в качестве альтернативы администрация города планирует поставить обломки самолета Ан-225 «Мрия».

Честно говоря, я до сих пор не могу в это поверить. Ведь чтобы такое придумать, мозгов не должно быть совсем. Вот просто ноль. Какой зашкаливающий символизм в этом безумном акте! Снести памятник освободителям от фашизма, а на его месте поставить обломки самолёта, который стал вершиной советской авиационной промышленности и каким-то чудом достался Украине. Самолёт, который весь Союз строил буквально по винтику, всей страной, уникальная машина, которую должны были построить всего в двух экземплярах, но из-за распада СССР второй фюзеляж остался гнить где-то на задворках завода Антонова.

Этот уникальный самолёт раздолбан украинской артиллерией, которой пытались выбить русских десантников с аэродрома в Гостомеле. Удивительный конец великой машины, к которой независимая Украина никогда не имела никакого отношения, но зато тридцать лет орала во всю глотку о ней, как об «украинском самолёте».

И вот теперь, обломки этого самолёта хотят установить, как памятник. И правильно — это памятник Украине. Независимой Украине, которая бесславно прогадила всё наследие Советского Союза. Памятник той Украине, которая гибнет от собственной глупости и ненависти.

Голос Мордора


Похожие посты:


  1. Настоящая история Великой Отечественной войны

    2. Настоящая история Великой Отечественной войны

    Интересно, будет ли у нас когда-нибудь написана и издана НАСТОЯЩАЯ история Великой Отечественной войны, в которой всем будет воздано по заслугам? Будут перечислены все европейские и неевропейские страны и их подразделения, сражавшиеся против СССР на стороне Третьего рейха. [Читать...]


  2. Продолжение Великой Отечественной…

    3. Продолжение Великой Отечественной…

    Война – всегда трагедия, вот только избежать её зачастую невозможно, и тогда её приходится вести с одной-единственной целью: выиграть. Как там пела Нина Ургант в “Белорусском вокзале” про “победу, одну на всех – мы за ценой не постоим”? [Читать...]


  3. Памятник героям «Мимино»

    4. Памятник героям «Мимино»

    В курортном городе Дилижан на северо-востоке Армении открылся памятник персонажам легендарной кинокомедии Георгия Данелия «Мимино». Как принято в Армении, у памятника установили фонтанчик с питьевой водой.  Теперь персонажи Фрунзика Мкртчяна, Вахтанга Кикабидзе и Евгения Леонова – водитель грузовика [Читать...]


  4. Возможность ядерной войны

    5. Возможность ядерной войны

    Когда в западной прессе всерьёз обсуждают возможность ядерной войны против России, которую могут начать США и Великобритания при посильной помощи им со стороны Германии, действующий канцлер которой внезапно совершил резкий поворот в своих политических взглядах, невесть с чего [Читать...]


  5. Медведи начали летать и перестали гонять пчёл и разорять ульи

    6. Медведи начали летать и перестали гонять пчёл и разорять ульи

    Чудо чудное произошло. Диво дивное. Медведи начали летать и перестали гонять пчёл и разорять ульи, охотясь за мёдом. Да и на малину стали косо смотреть: разлюбили, что ли? Рыбы посуху с песнями пошли, кроты прозрели, страусы на ветках [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»