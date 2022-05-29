События развиваются таким образом, что я даже стал слегка побаиваться: а вдруг режим артиста больших и малых театров просто рухнет, не выдержав взятия сначала Северодонецка и Лисичанска, потом Славянска и Краматорска, потом еще чего-нибудь, — и колесо генотьбы, неумолимо прокручиваясь в сторону зрады, вызовет слишком большой бум, когда украинцы, живущие в альтернативном мире наркотической пропаганды, больно ударятся об реальность.

А если еще Белоруссия ударит с севера?

Вот и окажется, что киевский развал, позор, внутренний бунт и драп к польской границе, который, к счастью, не произошел в конце февраля, — заново образуется в не столь отдаленном будущем.

Это было бы ужасно.

Украинская власть нужна нам живой, проигрывающей, но все-таки дееспособной, и все так же ярко изрыгающей ненависть и проклятия в адрес России.

Стоит только ей сгинуть — и наша русская карета, которая, слава Богу, недурно едет, мгновенно превратится в тыкву.

Злые и невменяемые клоуны исчезнут — и придут люди опытные, «понимающие», ветераны кучмизма и газового распила, Юлия Тимошенко, мгновенно забыв обо всем, что было вчера, поедет в Донецк и Луганск, какие-нибудь Бойко-Шуфричи — сядут в кремлевских приемных, выйдет из зиндана Медведчук, вернется Порошенко, — и страшное поражение обернется для Украины величайшим триумфом, поскольку возобладает единственно верная, мудрая и гибельная для нашего дела идея: строить свою незалежную мазепу с благословения Кремля, на деньги Кремля и под охраной Кремля.

А все русские сепаратисты пойдут лесом далеко-далеко.

Так что не надо нам этого.

Держись, Зеленский. Крепись, Арестович. Мы верим в тебя, Подоляк.

Стойте до последнего — и ни шагу назад.

Ведь только с вашей неоценимой помощью Украина километр за километром превращается в Россию.