Посол России в Японии высказал всё

Посол России в Японии справедливо высказал всё, что в таких случаях должны высказывать послы, по поводу того, что Россия, вопреки традиции, насчитывающей десятилетия, не была приглашена на траурные церемонии памяти жертв ядерных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки, где центральную роль среди иностранных гостей играли американцы, которые оба эти города безо всякого для этого основания с точки зрения военной целесообразности и уничтожили. Так ведь зря высказывал. По нынешним временам с точки зрения действующего японского правительства всё правильно. Да, японцев уничтожали американцы и все жертвы среди мирного населения этой страны во Вторую Мировую войну на их совести. Только где та совесть?

Ищи её, не ищи… Нету. И не было никогда. А в Японии послевоенное поколение политиков, которое отстраивало и отстроило эту страну после войны, ушло в мир иной. Сменившие их в японском парламенте и правительстве люди — типичные представители туземной колониальной администрации. Они американизированы до предела и в ситуации, когда Япония — не более, чем привилегированная колония Соединённых Штатов, выполняют то, что должны выполнять власти любой колонии. Ну, хорошо, не колонии, так протектората. Но не более, чем. Что им будет велено, то и сделают. Заметно по тому, как руководство Японии под диктовку американцев разоряло в их интересах собственную экономику с конца 80-х годов, надувая на фондовом и кредитном рынке один мыльный пузырь за другим, пока они не лопнули.

Отметим, что японцы в этом ничуть не отличаются от европейцев или жителей постсоветских республик. Всё, что там могло или ещё может конкурировать с американской промышленностью, работать не должно или должно принадлежать американцам и использоваться ими в своих интересах. Россия тут не исключение: мы 30 лет именно этим у себя занимались и то, что сейчас Соединённые Штаты решили наконец нашу страну добить и часть её руководства этому сопротивляется, вовсе не значит, что все остальные не продолжают Россию раздербанивать, успевая при этом преданно заглядывать в глаза начальству и говорить правильные, идеологически выдержанные слова, приятные для начальственного уха.

Хрен его знает, что в результате из всего этого получится. Что до японцев, которые на нас фыркают и хвосты поднимают, искательно заглядывая снизу вверх в глаза каждой высокопоставленной американской сволочи, в том числе на траурных церемониях памяти сотен тысяч людей, которых Америка в войну сожгла в Японии заживо и миллионов искалеченных и погибших от радиации — они в этом мире не одни такие. Поляки, как по команде забывшие наследникам бандеровцев Волынскую резню, евреи, закрывающие глаза на роль ОУНовцев и УПА в Холокосте, немцы, гробящие собственную промышленность, вступив в противостояние с Россией, англичане, ставящие ради украинской авантюры свои острова на грань физического уничтожения, французы…

Да, что их перечислять. Такая теперь настала эпоха. В ней правят бал ложь и подлость, самая низкая клевета и самая гнусная корысть, заменившие историю, совесть и память о реальных делах, страданиях и свершениях предков. На дворе превращение страны за страной в мелких американских марионеток, управляемых отвратительными негодяями и авантюристами. Именно это Анджей Сапковский в своём «Ведьмаке» называл «Часом презрения». Исправится ли оно само собой? Вряд ли. Удастся ли избежать новой большой войны в огне которой сгорит как бабочка на пожаре наша цивилизация? Не похоже. А жаль. В ней было много плохого, но и немало хорошего, а кое что было просто замечательным. Но с этим уже ничего не поделаешь. Рагнаради впереди: последняя битва. По Японии видно. Спасибо американцам…