Крышующие православие

Обращение главы раскольнической порошенковской «Православной церкви Украины» к крышующему её в православном мире константинопольскому патриарху Варфаломею с требованием лишить престола (!) главу Русской православной церкви, Святейшего Кирилла, вещь столь же забавная и нелепая, сколь показательная и иллюстрирует ход мыслительных процессов, идущих в головах нынешнего украинского начальства и его окружения лучше, чем любое заключение психиатра. Аналогом могла бы быть просьба Зеленского к американскому президенту, британской королеве и Генсеку ООН о переназначении российским президентом кого-либо другого на том, к примеру, основании, что Путин с ним встречаться не собирается до того момента, пока не будет понятно, зачем именно ему, Путину, это делать. Интересно, что помянутые высокие должностные лица на столь оригинальную просьбу бы ответили? Что не в их компетенции вопрос? И это ещё очень мягко говоря…

Нет, понятно, что Варфаломей может в адрес Кирилла сказать что угодно и издать какую угодно бумагу, касательно российского православия и того, кто именно должен стоять во главе РПЦ. Значить она будет примерно то же, что распоряжения Тихановской по текущей ситуации в Белоруссии, приказы Навального для администрации российского президента или рескрипты Гуайдо в Венесуэле. То есть даже не ноль, а величину сугубо отрицательную. Поскольку не исключено, что для официального Киева и его ставленников по духовной части Варфаломей — величина первейшая и в их воспалённом сознании может всё, так что к нему с жалобами на Москву, РПЦ, требованиями отставки патриарха Кирилла и прочими вопросами такого рода только и обращаться. Но на деле-то он для Москвы, православного клира и в целом православного мира России — ноль без палочки, а точнее — отрицательная величина, с которой с 2018 года и общение-то прервано — ровнёхонько из-за его поддержки раскольников на Украине.

Нет, понятно, что сей отставной капитан турецкой армии греческого происхождения, с его властолюбием, алчностью и вечным политическим активизмом, который он демонстрирует к месту и не к месту — не более, чем средней руки чин в турецкой политической вертикали, полностью зависящий от Эрдогана. Что он и продемонстрировал, когда тот более чем демонстративно Святую Софию из музея в мечеть превращал. Глава крошечной греческой церкви, осколка и реликта византийского православия, бедной и полностью подчинённой иноверцам на протяжении сотен и сотен лет, только по форме считается первым среди равных в числе православных патриархов. На деле же… С другой стороны, был бы он хоть сколь бы то ни было заметной и самостоятельной величиной, не ринулся бы по приглашению Порошенко на Украину, алчной гиеной, чтобы попытаться хоть какой-нибудь кусок активов и паствы у Московского патриархата урвать. А теперь попросил шакал у гиены медведя с его престола сместить. Ну-ну…