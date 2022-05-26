Александр Розенбаум — «Симбиоз 2»

2022, ‌United Music Group

Альбом под названием «Симбиоз» Александр Розенбаум выпустил в 2019 году. В него вошли стихи Александра Яковлевича, не ставшие песнями; он сам начитал их на микрофон в сопровождении специально подобранной музыки. Спустя три года вышел альбом «Симбиоз 2», концепция которого не изменилась. Возможно, изменились тональность и настроение 70-летнего музыканта, в стихах которого всё чаще проявляются мотивы философского подведения итогов (некоторый печальный символизм можно заприметить и на обложке диска с брошенным железнодорожным вагоном). Зато сохранился тщательный подход к подбору музыки. «Стихи начитать на микрофон было достаточно просто, а вот музыку найти для них сложнее», — поделился Александр Розенбаум. По итогам прослушивания можно констатировать, что сложности его не остановили, и он с ними справился с блеском.

Интересно, что мелодекламационный сборник Розенбаума напоминает сразу о нескольких периодах его песенного творчества. Начало диска настраивает на серьёзный, может быть, даже печальный лад: треки с названиями вроде «Как я рано прожил жизнь», «Вчера достало, допекло», «Господи, когда всё это было?», «Я помню Победу» и так далее представляют собой элегически-ностальгические размышления под фортепианные стилизации классики. Александр Яковлевич адресует эти композиции старым поклонникам, возможно, ровесникам, которые разделят его переживания. Однако на альбоме есть и юмористические произведения, резко контрастирующие с сосредоточенной серьёзностью открывающих диск треков. «Шекспириада», «Сватовство Семёна», «Сходняк» и другие вещи — это уже отсылки к «одесскому циклу», из-за которого Розенбаума в СССР 80-х считали эмигрантом, потому что не может же ленинградец петь про «Гоп-стоп». И классический пианист в этих номерах будто сменяется кабацким лабухом-аккомпаниатором с соответствующим репертуаром.

Далее по ходу альбома Александр Розенбаум ещё не раз меняет подходы, варьируя тематику от посвящения Валентину Гафту до осуждения хамла в интернете. Почти в каждом номере аккомпанирующая музыка играет равноправную с текстами роль — внимательные наблюдения за подбором «саундтрека» доставят слушателям диска отдельное удовольствие.

Алексей МАЖАЕВ.