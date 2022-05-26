Клим Егоров — «Ровесники»

2022, Klimrecords

Мини-альбом Клима Егорова начинается хрипло и отчаянно, с песни «Душевные каверы в ресторанах»: «Душевные каверы в ресторанах один двадцать лет я пою для пьяных, пою, как могу, пусть не очень чисто, но все называют меня артистом». В Яндекс. Музыке работа причислена к стилю «русская поп-музыка», хотя, как по мне, это настоящий «русский рок». Не тот, который «что с тобой сделал русский рок, парень», а искренний, настоящий, необуржуазившийся. Мы его когда-то полюбили именно таким — не очень чисто спетым и сыгранным, но неравнодушным и нервным. Клим Егоров много позаимствовал из поп-музыки и даже из ресторанной манеры и репертуара, но ему явно по кайфу всё это смешивать, получая что-то своё. В тех же «Душевных каверах», исполняемой от лица рефлексирующего музыканта кавер-группы, можно услышать кусочки «Солнца Монако» Люси Чеботиной и «Медлячка» Басты, которые в переосмыслении Егорова оказываются вполне себе рок-песнями.

В припеве номера «Мы просто привыкли» исполнитель демонстрирует недурные хитмейкерские задатки, причём он нисколько не стесняется использовать какие-то эстрадные мелодические приёмы. Правда, эта всеядность не всегда приносит успех: так, сатирическая песня про прелести удалёнки «Катаю вату» получилась скорее неудачной. Зато в композиции «Ровесники» Клим Егоров предстаёт во всей красе, давая этакого Яака Йоалу, то есть советского эстрадного крунера с душевной интеллигентной манерой. Этот трек к русскому року никак не отнесёшь, хотя уверен, что поклонники жанра отнесутся к песне положительно. А финальная композиция «Я знаю» просится в саундтрек какого-нибудь некриминального сериала о 80-х.

Алексей МАЖАЕВ.