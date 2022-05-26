Уроки информационной войны

Ведущий проекта «Золотая рыбка» и медиа-идеолог Евгений Ю. ДОДОЛЕВ принял участие в проекте «Учись мыслить нестандартно» издания «Молодой Ленинец» (самое тиражное и популярное издание Пензенской области). Интервью выйдет на следующей неделе, в качестве анонса предлагаем читателям фрагмент беседы.

— Сейчас много говорится о так называемой информационной войне, которую Запад ведёт в отношении России. Куда нас приведёт это противостояние?

— За тысячу лет нашего противостояния с Западом в информационных войнах ничего кроме технологий не изменилось. На Николая I в период Крымской войны рисовали точно такие же карикатуры, как сейчас на Путина.

Варварами и людоедами нас стали изображать, как только произошел раскол церквей.

То, что Иван Грозный убил своего сына, придумали англичане, термин «татаро-монгольское иго» — выдумка поляков, ведь по факту мы просто вели обычные для того времени войны, в результате которых слабый платит дань сильному. В феодальной Европе точно так же собирали дань с побеждённых.

Заметьте, «пропаганда» нарисовалась, когда Смутное время закончилось изгнанием из России польских ставленников, и у врагов Православия оставался единственный путь: миссионерская экспансия, то есть одоление через убеждения. Ну а убеждение начинается с образования. Технология распространения влияния через знания на тот исторический момент не была чем-то новым. Это практиковал Орден Иезуитов, созданный ещё в 1534 году. Орден преследовал интересы, вовсе не связанные с религией, просто торгаши, которые за счёт успехов в бизнесе приобрели влияние в странах, где насаждались иезуитские учебные заведения, где навязывались «нужные» версии истории.

После первого раздела Речи Посполитой многие иезуиты оказались на территории подконтрольной России, управляемой в ту пору Екатериной II.

Но Александр I, ввиду стремления иезуитов завербовать как можно больше идеологических сторонников, подписал 13 марта 1820 года указ о высылке католических пропагандистов. Их учебные заведения прикрыли, а имущество конфисковали. Однако непоправимый ущерб был нанесён: среди отпрысков, обучавшихся у иезуитов, оказалось много представителей знаменитых фамилий: Голицыны, Кутузовы, Пушкины, Одоевские, Толстые… Поэтому отголоски иезуитского образа мыслей прослеживаются в произведениях наших интеллектуалов-западников. Именно этим сгенерирована «внутрироссийская русофобия», которую отмечал Тютчев в своём знаменитом письме.

Единственное, что радикально отличает нас от Европы это то, что наше образованное сословие на протяжении столетий смотрит на страну глазами идеологических противников. И пока не видно, чтобы что-либо особо менялось в этой сфере.

На протяжении тысячи лет мы несколько раз в столетие воевали с объединённой Европой и не важно, кто именно её объединял — Наполеон, Гитлер или Байден. Так что ни к чему новому это противостояние не приведет, потому что ни одна победа не бывает полной, как ни одно поражение — окончательным, а история человечества состоит из войн.

Помню, в рамках проекта «Важная персона» одним из моих собеседников был Вигаудас Ушацкас, тогдашний глава Представительства Европейского Союза в России, так вот он очень занервничал (даже больше, чем когда я напомнил о традиционном литовском антисемитизме бандеровского замеса и зверствах литовцев во время Второй Мировой) при упоминании мной триумфального разгрома Россией Евросоюза в 1812 году (кстати, Литва вошла в состав нашей Империи лет за 20 до того противостояния с Бонапартом). Они все хотят переписать историю и им некомфортно вспоминать, как получали от нас люлей каждый раз, когда пытались к нам лезть со своими «европейскими ценностями».

— Какие новые методы и приёмы будут использовать стороны?

— Кроме способов распространения информации? Никаких. Человек как вид не эволюционирует, все его психологические уязвимости какими были, такими и остались.

Homo sapiens — существо, которым легко манипулировать, но трудно управлять, потому что источников манипуляции всегда больше одного. Единственный объективный критерий оценки реальности, это эмпирический опыт, а он есть только у того, кто находится в гуще событий и выбирает сторону в соответствии со своими этическими представлениями о том, как должен быть устроен мир.

А все те, которые что-то читают или смотрят, по сути — потребляют художественный продукт. И если выбирают сторону, то тоже в соответствии со своими представлениями о должном, а не в результате анализа фактов, которых в полном объеме никогда и ни у кого нет.

Поэтому методы будут стары как мир, а результат как обычно непредсказуем.

— Почему сегодня так просто манипулировать большими общественными группами?

— С чего вы взяли, что раньше было сложнее? Сейчас просто население планеты больше и мир объединён интернетом. Манипуляция в качестве методологии стара как мир именно потому, что эмпирический опыт человека ограничен, он не может все увидеть и потрогать руками, он будет опираться на стороннее мнение или включать интуицию.

— В чём, на ваш взгляд, было предназначение этого поколения?

— Послевоенные поколения выросли в иллюзии, что войн больше не будет, что обо всём можно договориться, что центры силы буду вести себя как два оленя, которые показывают друг другу ветвистые рога и один из них уходит без борьбы.

Однако по факту центры силы ведут себя как бараны. А стадо обычно бежит за тем бараном, который как бы знает, куда бежать, что иногда приводит в пропасть, хотя порой и к победе. Всё зависит от провидения.

Ведь если бы не шторм, разрушивший Великую армаду Испании, мы не жили бы сейчас в англо-саксонском мире…

— Где применяете свои профессиональные таланты?

— Веду свой ТВ-проект на канале «Москва. Доверие» — «Золотая рыбка», где камерно беседую с нашими кинематографистами. Иногда интервьюирую гостей в эфире канала «Москва 24».

По итогам своей преподавательской деятельности сочиняю своего рода пособия для будущих журналистов. Пару лет назад Татьяна Чурсина, мой издатель из АСТ, где я издаюсь, начиная с 2016 года, заказала мне учебник, этакий утилитарный справочник для начинающих журналистов. Собственно, в 2016 году и заказала. Несколько раз я собирался, делал наброски, потом понял, что УЧЕБНИК это совсем не моё: я никого не хочу учить жить, сам учусь каждый день… Однако заготовки решил собрать в презумпции того, что «опыт сын ошибок трудных» кому-то из молодых может и пригодится. Издал несколько книг такого плана, которые в значительной степени дублируют друг друга: «Журналюга», «Мои уроки», «НЕучебник журналистики», «Мои истории», «Наблюдизмы мои». Сейчас работаю над более систематизированной версией своих записок и лекций.

Геннадий МАРЧЕНКО.







