Европу ждёт поистине неожиданное и чудесное спасение

Европу, оказывается, вот-вот ждёт поистине неожиданное и чудесное спасение от поставок российского газа. Премьер-министр Испании заявил, что его страна готова заменить их Евросоюзу. Аллилуйя! Свершилось великое чудо: в недрах Пиренейского полуострова внезапно обнаружились несметные запасы газа, причём сразу сжиженного. По крайней мере, так поняли премьер-министра Испании журналисты и так немедленно и написали. До сих пор, правда, в Испании газа в товарных количествах не находили и поступал он туда из Алжира: немного сжиженного, а в основном по двум трубопроводам: через Марокко, который сейчас простаивает, и напрямую, по дну Средиземного моря. Ну и кое-что в сжиженном виде поступало из США. Но ведь как поступало? Кошкины слёзы… Как говорят в таких случаях: домой написать не о чем. Но теперь…

Правда, газ в Испании сейчас в дефиците и больше его не станет. Американский бешено дорог, его мало и цена на него на внутреннем рынке хоть немного уравновешивалась поставками дешёвого трубопроводного из Алжира. Трубопровод, идущий через Марокко перестал работать не просто так: алжирцы подачу газа по нему перекрыли, заодно лишив газа Марокко, после того, как королевство успешно продвинуло в мировом сообществе идею своего суверенитета над Западной Сахарой. Соединённые Штаты и Испания это признали, после чего Алжир с Марокко разорвал дипломатические отношения и обстановка на алжиро-марокканской границе обострилась до крайности. Благо, Марокко не только признало Израиль, но и заключило с ним соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, так что на западной границе Алжира появились израильские беспилотники, а это уже была пощёчина демонстративная.

При чём тут Испания и газ? А просто, Мадрид попытался наладить снабжение Марокко газом по реверсу и газ этот — именно алжирский. Алжир в ответ прекратил закупки в Испании говядины (а поскольку он — крупнейший её покупатель, это нанесло сильнейший удар по испанскому сельскому хозяйству), минимизировал транспортные связи (что ударило уже по испанским авиаперевозчикам), сделал в отношении Испании много чего ещё, не менее опасного для её экономики и унизительного для политического статуса, и предупредил, что если реверс газа в Марокко заработает, то все последствия этого для испанской экономики лягут на Мадрид. Намёк более чем прозрачен и явно адресован испанской оппозиции. Так что нынешний испанский премьер может обещать Евросоюзу хоть поставить газ, взамен России, хоть алмазные копи Голконды, хоть пропавшие сокровища инков. С него станется.

Не исключено, что в масштабах своего вранья (или в бурном полёте фантазии) Санчес скоро сможет превзойти самого Зеленского. Шансы получить всё вышеописанное от него у Европы примерно одни и те же: ноль без палочки. Более того, в ситуацию ссоры Испании и Алжира умело вклинилась Италия, по-быстрому оттянувшая на себя немалую часть поставок алжирского газа, которые и без того уменьшаются по естественным причинам, а затем и Франция, у которой, впрочем, шансы куда меньше: Макрон успел сильно оскорбить алжирцев и те ему это ещё припомнят. Так что речь идёт совсем не о замене российского газа в Европе на испанский. Испания пока что попросила Катар и Евросоюз помочь наладить отношения с Алжиром по газу, чтобы совсем без него не остаться. Те обещали, но пока что шанс испанской промышленности уцелеть — заместить выбывший алжирский газ… российским. Интересная получается кадриль, забавная! Как причудливо тасуется колода…