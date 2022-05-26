Идея направить на Украину военные корабли и самолёты стран НАТО под предлогом сопровождения судов с зерном, вывозу которого оттуда, оказывается, мешает не минирование этих портов УКРАИНСКИМИ военными, а только и исключительно российский Черноморский флот, горячо поддержанная министрами иностранных дел Великобритании и Литвы, может войти в будущие учебники по казуистике, дипломатическим интригам и военным провокациям, буде такие дисциплины когда-нибудь будут введены на Западе в институтские программы. Если, разумеется, предположить, что в результате не случится переход идущей ныне в основном в информационной, экономической и идеологической форме Третьей Мировой войны в острую фазу, в перспективе ядерную, после чего само по себе физическое существование в этом лучшем из миров как Литвы, так и Великобритании окажется под большим вопросом.

Переводя с вежливого языка на нормальный: министры нагло врут и знают, что врут. Если уж Западу приспичило так срочно вывезти с Украины зерно, обеспечив ей очередной Голодомор, под предлогом того, что иначе и без того страдающее от недоедания население стран Третьего мира окажется перед лицом смертельной угрозы (ему-то в итоге и зёрнышка не достанется), так и везли бы это самое зерно автомобильными и железными дорогами через Европу. Точно также, как везут из Европы на Украину вооружения, снаряжение, военную технику и боеприпасы для ВСУ, получая взамен не только миллионы беженцев, но и вывозимые украинским руководством материальные ценности и наличность. Кто мешает? Как, впрочем, и уходу из украинских портов удерживаемых там в качестве заложников иностранных судов — никто. Гуманитарные коридоры открыты, российские военные нонкомбатантов как не трогают, так трогать и не будут — проверено и сто раз гарантировано. Но нужно-то англичанам и литовцам совершенно другое.

В данном конкретном случае нужен предлог — неважно, что он надуман до полной прозрачности, для появления в Чёрном море в разгар идущих там военных действий военно-морского и военно-воздушного соединения стран НАТО, которое либо прикроет собой украинских военных, либо напрямую выступит на их стороне против России, либо просто займёт украинские порты, чего западники сделать до начала спецоперации России просто не успели. Чем они там займутся — второй вопрос. Как минимум, смогут эвакуировать всех тех западных военных, которые занимались там обустройством военно-биологических лабораторий НАТО и подготовкой к созданию военных баз для удара по России. Как максимум — смогут уничтожить свидетельства этой деятельности. Ну и, понятное дело, много чего и кого украинской стороне доставят по военной части. Сопровождение украинского зерна на мировой рынок? Очень смешно. Хотя попытку зачесть можно. Для круглых идиотов могло бы и сойти. Впрочем, нет никаких сомнений: такие найдутся, в том числе у нас в стране. Мир идиотами вообще полон…