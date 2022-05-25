Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов встречаться только лично с Путиным и ни с кем, кроме него. Зачем это нужно Путину он по-прежнему не объяснил, но ему, Зеленскому, судя по всему, непонятно, кто ещё в России может быть удостоен его аудиенции. Каннский фестиваль он освоил, Давос освоил, в ООН выступал, в чёртовой туче западных парламентов, включая британский и американский выступал, президенты и премьер-министры, министры иностранных дел и обороны стран западного мира к нему ездят один за другим, Папа Римский — и тот озаботился… Чего Путин кочевряжится? Встретились бы, повинился, капитулировал (естественно, Путин, не Зеленский же), вернул Крым, сдал Донбасс, подписал территориальные уступки и начал выплачивать репарации… Ему же об этом столько раз говорили, чего ж он никак на эту встречу не сподобится? Только зря время тянет. Зеленскому ещё Оскар получать надо, Пулитцеровскую премию и Нобелевскую премию мира, а без этой встречи с последней — никак. Не задерживали бы его, что ли? Не царское это дело, на встречи намекать!

Вообще говоря, такое впечатление, что в России на встречу с украинским президентом очередь стоит и в ней томится добрая половина отечественного начальства. Отчего он их небрежным, но царственно величественным жестом прочь и отсылает, оставляя для одного только Путина окно возможностей — и то, узкое. Передумать ведь может насчёт этой встречи в любой момент, так что даже интересно становится: что тогда Путин делать будет?! Такую возможность войти в историю упускает… Но Зе не обидчив, он милостив и по характеру мягок и отходчив, так что всё ещё на встречу готов. Правда, на случай, если у Путина, Г-да Б-га или кого-то третьего, нам неизвестного но, судя по недавним выступлениям украинского президента, более, чем реального, на его, Зеленского, будущее другие планы, заранее предупредил, что если его прикончат, у Киева есть «план Б». То есть к героической смерти Зе готов не меньше, чем в своё время Нерон. И, надо понимать, хотел бы оставить по себе у потомков столь же громкую и величественную память. Только тот один только Рим сжёг, а Зе, судя по всему, готов спалить всю Украину. Если успеет, конечно.

Идея о том, что он готов либо, красиво запахнув традиционную для украинских президентов тогу, обернуться к потрясённому миру со щитом (встреча с Путиным), либо дать этому миру возможность сполна оплакать себя, когда верные преторианцы понесут его на щите, но при этом у соратников, сподвижников и наследников его дела есть-таки в запасе какой-то хитрейший план, так что пускай сам он и уйдёт в небесные чертоги (мужик сей явно мыслит такими категориями), но дело его будет жить и процветать, и это совсем не шоу «Квартал-95», как некоторые, может быть, подумали, вещь любопытная. Вопрос о том, почему, если уж ему самому хана настанет, участь эта минует всех, кто вместе с ним болтается поверх украинской властной проруби, ему, очевидно, в голову пока не приходила. Или пришла, но он её по-быстрому отогнал. Чисто мамонтёнок на льдине из доброго старого мультика. Ведь так не бывает на свете… Ну, и так далее. Может быть, ему всё-таки и в самом деле встречу обеспечить? Жалко же человека, мучается. Конечно, не с Путиным, но хотя бы с Кадыровым? Вдруг у того для него время найдётся…