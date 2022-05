У англичан есть идиоматическое выражение — to scrape the bottom of the barrel — что означает при отсутствии качественных кадров (вещей, аргументов) использовать пусть даже самые худшие, но доступные, те что под рукой. Ну или на культурном русском языке — за отсутствием гербовой пишем на почтовой, ну или еще проще — на безрыбье и жаба — амфибия…

В Гардиан вышла большая статья под названием “I’m never going back’: the high-profile Russian defectors rejecting war” (“Я никогда (туда) не вернусь”, высокопоставленные русские перебежчики отвергают войну)…

В статье речь идет о тех, кто покинул Россию и больше никогда в нее не вернется, во всяком случае обещает не возвращаться. Казалось бы, многообещающее название и нам сейчас выкатят солидный список дефекторов-диссидентов, и нам не останется ничего другого, как громко зарыдать и начать на себе рвать волосья. И вот тут на помощь приходит английское идиоматическое выражение, упомянутое мной в начале поста или его не менее красочные русские эквиваленты…

Высокопоставленные русские сбежавшие за границу в статье представлены тремя, да-да, тремя особями — банкиром Тиньковым, про несусветную глупость и не менее несусветное самодовольство которого не написал только что ленивый, дипломатом Бондаревым, этаким барабанщиком нашей отставной козы из МИДа, обычным консультантом-референтом российской миссии по разоружению в Женеве, и бывшим газпромбанковским чиновником Волобуевым, который теперь (пока безуспешно) пытается получить гражданство Украины…

Про первых двух уже все написали, а вот третий огурец — это пестня. Этот самый Волобуев, согласно автору статьи в Гардиан, в начале марта собрал вещмешок, немного наличности и прикинулся отъезжающим на отдых уработавшимся чиновником… потом через третьи страны он прибыл на Украину и теперь добивается украинского гражданства с тем, чтобы взять в руки оружие и воевать за Щеневмерлу (которая оказалась, кель сюрпри, местом его рождения). Зачем ему гражданство чтобы воевать, непонятно, вон компатриоты британского корреспондента Гардиан без всякого гражданства на территории 404 воюют, и ничего…

Вы скажете — смешно, и будете частично правы, если бы не огромное количество затаившихся и выжидающих из числа чиновников и политиков самого разного ранга и уровня, прячущих свои взгляды и ждущих своего часа. Вот согласно Тинькову, например, он поговорил с двадцатью крупнейшими бизнесменами из списка Форбса в России и двенадцать из них, не больше и не меньше, согласны с Тиньковым, и просто боятся выразить свое мнение. То же самое рассказывает бывший газпромовец Волобуев — согласно его россказням, подавляющее большинство старших сотрудников Газпрома не поддерживает СВО и просто боится высказать свое мнение. Я понимаю, что высказывания этих предателей (а они именно это и есть — предатели) принимать всерьез не стоит, но и полностью игнорировать их не следует. Все эти мелкие пакости, чинимые работниками таможни, чиновниками разных уровней, политиками региональных масштабов, все это имеет место быть и притворяться, что ничего этого нет, не следует…