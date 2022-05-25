Как сообщает «Forbes»: любимую гитару Курта Кобейна из клипа «Smells Like Teen Spirit», продали на торгах аукционного дома «Julien’s Auctions» за сумму 4,5 миллионов долларов. После гибели музыканта в 1994 году гитара хранилась в его семье, а последние 12 лет выставлялась в Музее популярной культуры в Сиэтле. Гитару продавала семья Кобейна. После торгов стало известно имя нового обладателя любимой гитары Кобейна, ее купил американский миллиардер Джим Ирсей, известный прежде всего как владелец команды по американскому футболу «Indianapolis Colts».
{ 25 мая 2022 }
Гитару Курта Кобейна продали за 4,5 миллионов долларов
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