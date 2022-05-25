Гитару Курта Кобейна продали за 4,5 миллионов долларов

Бас-гитара Курта Кобейна Zen-On, разбитая музыкантом в клипе на песню «Smells Like Teen Spirit», выставлена на продажу на интернет-аукционе eBay. Стартовая цена уникального лота составляет 150.000 долларов, однако продавец готов выслушать встречные предложения и, возможно, несколько снизить стоимость [Читать...]

Предположения, что дом, в котором покойный лидер американской группы Nirvana Курт Кобейн провел свою юность, может быть продан за $40.000.000, оказались несерьезными. Согласно данным интернет-аукциона, минимальное предложение за облупившееся здание составило $10.000, а максимальное – $210.000. Организатор аукциона [Читать...]

Вдова Курта Кобейна Кортни Лав и его дочь Фрэнсис Бин Кобейн выступили против обнародования фотографий с места смерти музыканта. Снимки якобы ставят под сомнение версию о самоубийстве Курта. Такого мнения придерживается Ричард Ли, автор телепрограммы под названием «Курта [Читать...]

В честь музыканта Курта Кобейна в городе Абердине, штат Вашингтон, могут быть названы мост и парк. Для того чтобы почтить память единственного знаменитого уроженца своего города, абердинцы намерены переименовать мост Янг-Стрит-бридж и одноименный парк. Основной причиной мероприятий, посвященных [Читать...]

Сэр Пол Маккартни заменит покойного вокалиста Nirvana на реюнионе группы на благотворительном концерте в Нью-Йорке, посвященном сбору средств для жертв урагана «Сэнди», сообщает The Sun. Этот концерт обещает стать сенсацией, так как после смерти Курта Кобейна Nirvana ни [Читать...]