{ 25 мая 2022 }

У Киссинджера деменция

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

И тут внезапно вылез Генри Киссинджер и заявил, что Украина должна быть нейтральной, в виде моста между Россией и западом. Представляю, как охренела давосская тусовка.

Сдаётся мне, что у старика Киссинджера деменция. Потому что заявить такое в Давосе, среди тех, кто три десятка лет делал из Украины вовсе не мост, а агрессивный гнойник на границе России — можно объяснить только деменцией. Где ты Генри был тридцать лет, неужели ничего не видел?

Впрочем — может это и не деменция. Генри просто в силу своего возраста уже ничего не боится. Как говорится — дедушка старый, ему всё равно.

Голос Мордора


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