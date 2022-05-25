Греция несётся к новому дефолту

Греция стремительным домкратом несётся к новому дефолту. Все хотели дефолта России, а получат в другом месте, или местах.

Греция — самое слабое место Евросоюза, которая мало зарабатывает, но привыкла жить на широкую ногу. Страна привыкла жить в долгах по уши, но это когда всё хорошо. А вот когда энергетический и логистический кризисы, да Евробанк и Федрезерв печатают необеспеченное бабло так, что станки скоро вразнос пойдут — тут у Греции проблемы.

И ещё Греция — такая лакмусовая бумажка для всей Европы. Грядущая жопа первый раз появляется именно там, а потом уже поглощает всю Европу.