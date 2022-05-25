{ 25 мая 2022 }

Греция несётся к новому дефолту

Рубрики: [Telegram]  [Экономика]  

Греция стремительным домкратом несётся к новому дефолту. Все хотели дефолта России, а получат в другом месте, или местах.

Греция — самое слабое место Евросоюза, которая мало зарабатывает, но привыкла жить на широкую ногу. Страна привыкла жить в долгах по уши, но это когда всё хорошо. А вот когда энергетический и логистический кризисы, да Евробанк и Федрезерв печатают необеспеченное бабло так, что станки скоро вразнос пойдут — тут у Греции проблемы.

И ещё Греция — такая лакмусовая бумажка для всей Европы. Грядущая жопа первый раз появляется именно там, а потом уже поглощает всю Европу.

Голос Мордора


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