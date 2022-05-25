Не знаю, сколько Зеленский еще будет президентом, но три года его власти однозначно заслуживают книги, или даже экранизации с очень неприятным названием «Как стать из клоуна маленьким фюрером и прогадить все»

И сейчас Володимир Зеленський купается в лучах славы. Последняя гастроль «Квартала-95» получилась очень масштабной, яркой, но еще больше — кровавой. И Зеленскому, в его творческом перфомансе, сейчас подыгрывают все Великие Мира Сего. Хотя, великими многих из них назвать очень сложно, но уж извините за крылатое выражение.

Зеленский выступает перед парламентами различных стран, непрерывно общается с лидерами США, Великобритании и Германии, а на германский истэблишмент глядит даже с неким превосходством. И тут ему очень хорошо подыгрывает посол Украины в Германии Мельник.

Но эта гастроль — последняя. И в глубине души все это уже понимают. Да, Зеленского вроде бы любят и даже облизывают, но на самом деле он уже списан. Как и вся Украина, которую просто бросили в топку борьбы с Россией. Как дрова. Да, им немного жаль терять такой вкусный актив, но ничего. Тем более, что еще можно кое-что из него выжать, вывезя все зерно и накачав украинский рейх оружием под завязку. И тоже не без выгоды для своего военно-промышленного комплекса, который сейчас работает на полную.

А сейчас вспомните, как Зеленский пришел к власти. Был такой сериал «Слуга народа» про бедного украинского учителя, который выступил против коррупции и стал президентом. Красивая история, но рассчитанная на дурачков и оказавшаяся лишь грамотным элементом предвыборной гонки. Президент Голобородько из сериала и настоящий президент Зеленский, несмотря на одинаковую внешность, на самом деле не имеют ничего общего…