Парад «настоящих русских»

Все наверняка уже это видели. К этому параду заявлений «настоящих русских», представителей «настоящей России», которая со слов Макаревича уехала от нас, обычного мудачья, можно добавить еще откровения Манского, который заявил Собчак в интервью, что он испытывает настоящий восторг и радость от вида тонущего крейсера Москва (даже Собчак остолбенела от такого откровенного высказывания), а потом добавил, что «настоящий патриотизм это желать поражения России»…

Вот посмотрите на них, на их манеры, на их поведение, да даже на их внешний вид. Ну ведь все же на лице, как говорится, — новые баре-хазаре, скакнувшие прямиком из грязи в князи, минуя все промежуточные этапы развития в виде получения хорошего домашнего воспитания, приличного образования, умения уважать оппонента, даже если ты его в душе презираешь и человеком не считаешь. Все здесь, все наружу, ничего не прячется, ничего не скрывается… товар лицом, так сказать…

И какое же жалкое зрелище — старая примадонна, крутящая фиги публике, престарелый очень средний актер Смехов, единственным кинематографическим достижением которого была роль Атоса, старик Козлодоев-Гребенщиков, из которого уже не песок сыпется, а вся арматура вываливается прямо на ходу, поющий на иврите дребезжащим блеющим голосом Макаревич, этот пшют Гельман, обычный ворюга, разбазаривший бюджет, выделенный на культуру в городе Перми, Галкинд, который откровенно рассуждает о «покупательской способности» своей потенциальной публики…

Жалкие, траченые молью, потасканные балаганные шуты, возомнившие себя мессиями…

Или культурКа, которую мы не заслужили, но которую нам навязали…

И пусть только после этого парада престарелых фрондерствующих фриков кто-то мне скажет, что нам цензура не нужна. Нужна, еще как нужна, десять Фурцевых нам надо, чтобы спасти то, что еще осталось и не изгажено этой поганью.