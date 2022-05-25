Удивительные вещи происходят в западном мире — несмотря на то, что все говорят о «неизбежной победе Украины», чувствуется то, что в эту победу по-настоящему никто не верит. Но пропаганда штука такая — градус понижать нельзя

Но вот уже New York Times пишет, что Украина очень вряд ли сможет победить на поле боя, несмотря на то, что ее накачивают оружием, а авторитетные военные эксперты открыто признают, что дела на фронтах у Украины идут не очень-то и хорошо. А все «перемоги» под Киевом и Харьковом не имеют ничего общего с успешными боевыми действиями. Даже переносной пограничный столб, который украинские военные «восстановили» на российско-украинской границе, — не особо впечатлил.

Зато впечатлило окончательное освобождение «неприступной крепости Мариуполь» и действия союзных войск в Донбассе, которые буквально выдавливают украинцев из укрепрайонов и идут вперед. Да и образование нескольких «котлов», в которых окажется приличная часть ВСУ, — лишь дело времени, возможно — достаточно короткого.

Но больше всех удивили итальянцы. Там родился замечательный план прекращения боевых действий и решения всех спорных вопросов. План по-итальянски изящен, но что-то мне подсказывает, что воплощен он никогда не будет…