Опять они в Литве собирались политические туристы российские. За судьбы Родины гутарили, а заодно и о своем будущем, которое их волнует куда больше, чем судьба какой-то то там территории, на которой им так не повезло родиться (и не пригодиться)…

Под предводительством этого кровавого упыря Ходорковского, который мечтает утопить Россию в кровище и говнище очередной революции с тем, чтобы вновь въехать в российскую политику (и самое главное — экономику) на белом коне и в белом мундире, чтобы вновь пограбить всласть (да и дружкам своим западным позволить поднажиться еще разик, выехать из рецессии на российских ресурсах по дешевке или вообще задарма)…

На этот раз их сборище называлось собранием антивоенного комитета России. Проклинали специальную военную операцию, говорили «нет» войне и тоталитаризму с диктатурой, последними словами обносили Путина и правительство. И все было бы скушно до судорог в челюстях от неудержимой зевоты, если бы не один кунштюк… И какой кунштуюк…

Этот самый антивоенный комитет родил идею — разделить русских на хороших и плохих. Хорошие русские, по замыслу авторов этой совсем неоригинальной идеи, — это те, кто публично откажется от Путина, страны, ее политики, СВО, проклянет это всё, и в результате получит сертификат от западных правительств (докУмент с печатями), в котором будет прописано, что они — правильные русские и представляют на Западе позицию правильной, хорошей России…

Плохие русские — это все мы с вами, патриоты, вата, отстой, совок, путинский электорат, быдло, дяревня, в общем восемьдесят процентов, поддерживающих военную операцию. Наша Россия, в отличие от «хорошей» России, нелегитимна, права на существование не имеет, должна быть либерализована, предпочтительно насильственным путем, и заставлена жить по «правилам», устанавливаемым «мировым сообществом»…

Ну гениальная же идея — выдать сертификаты правильным русским с печатями от западных правительств, которые позволят им сохранить все материльные блага за рубежом да еще и представлять Россию на международном уровне. Примерно как Тихановская представляет Белоруссию, а Гуайдо — Венесуэлу…

Этакое российское правительство в изгнании… «Репрезетантивное и легитимное»…

Все-таки прав классик — история повторяется, в первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Помнится в Париже уже было правительство в изгнании после революции, но его хотя бы представляла потомственная (хоть и выродившаяся) аристократия и высшее царское чиновничество, эти же…

Эти же — а именно, Соболь, Чичваркин, Ходорковский, Каспаров — это же обычные брехливые дворовые псы, которые если чего и заслуживают в этой жизни, так это хорошего пинка под шелудивые зады…

А так задумка отличная — правильный русский — «настоящий ариец, характер стойкий, нордический»(с)… Каинова, блин, печать…