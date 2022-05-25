Превращение Арктики в поле боя

Принятие Швеции и Финляндии в НАТО или использование их территории в своих целях, направленных, естественно, против России, чего никто на Западе и не скрывает, Североатлантическим альянсом, может легко превратить Арктику в поле боя. Об этом недавно высказался российский МИД и с ним, к сожалению, можно только согласиться. Впрочем, полем боя Арктика в прошлую войну уже была и, если кто не помнит, крайний север России — граница с Норвегией, был единственной точкой на карте, где войскам Третьего рейха продвинуться вглубь советской территории не удалось. Да и в море и в воздухе в полярных широтах нацистам удача отказала, хотя сражались они умело и на редкость профессионально. Одни только их базы в Заполярье какими были! Некоторые до сих пор не нашли, так их укрыли. Впрочем, сегодня там много чего и нами построено. Одна только база «Трилистник» чего стоит…

Правда, полярные моря — не единственные потенциальные горячие точки на карте России, хотя возможность захвата Северного морского пути и выхода американских субмарин с ядерными ракетами на Белое и Баренцево моря для организации удара по Москве с севера, заставляет оценить предусмотрительность российского военного командования, сделавшего многое для того, чтобы заранее укрепить это направление. В Гражданскую войну англичан и американцев интересовал в первую очередь Архангельск и его верфи. В Отечественную немцев — Мурманск и его порт. Сегодня американцев — ещё и Североморск с Северодвинском: подлодки, которые там строятся и базируются, обнуляют усилия США и их союзников в Заполярье, так что ждать там можно чего угодно, кроме, разумеется, возвращения ко временам разрядки. Нынешнее противостояние с НАТО — всерьёз и надолго. Если, конечно, вскоре не рванёт…

Американское военное руководство полагает, что риск прямого военного столкновения самих американцев и их союзников с Россией и Китаем в настоящее время растёт. Согласимся с ними, благо именно из-за них оно и стало возможным. Россия всё, что только могла, уступила им и на Западе, в Европе, при Горбачёве и Ельцине, и на Севере, где Медведев пошёл на неоправданные уступки Норвегии по спорному морскому сектору, имеющему стратегическое значение, и на Востоке, где то же самое задолго до него сделал Шеварнадзе в пользу американцев. Про наши толковища с Японией насчёт Курил и не говорим. Ну, вот они и раззадорились. Украина — всего лишь один из фронтов надвигающейся, по-настоящему большой войны, скорее всего ядерной. Вряд ли её удастся избежать, хотя чудеса в этом мире бывают. Только очень уж редко они бывают и по заказу никогда не случаются. А жаль…