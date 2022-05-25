Идея о том, что принятие Украины в Евросоюз займёт несколько ДЕСЯТКОВ лет (во Франции пока говорят о 20), которую в Прибалтике интерпретируют, как недостаток политической воли европейского начальства, на самом деле точнее точного повторяет старинную притчу о Ходже Насреддине, эмире Бухарском и любимом ишаке эмира, которого Ходжа за изрядную сумму подрядился выучить читать Коран под страхом смертной казни, когда и если четвероногий не посрамит в итоге этого процесса эмирских улемов и факихов. Когда друзья великого хитреца и весельчака ужаснулись тому, что он прозакладывал свою голову против условия, выполнить которое не в силах ни один смертный, Ходжа сказал им: «Деньги при мне и крепкий ишак в хозяйстве тоже лишним не будет. А за 20 лет кто-нибудь из нас троих точно умрёт. Или я. Или эмир. Или ишак. Поди потом, разберись, кто из нас лучше знал Коран!» Вот, и с Украиной и её стремлением в Евросоюз, точь в точь так. До мелочей…

Останется ли Украина на карте через 20 лет? Непохоже. Даже если не задумываться над тем, что её, скорее всего, раздербанят на части, причём отнюдь не Россия. Пока что, первой к ней Польша примеривается и даже польские военные туда уже двинулись: два батальона прибыли во всеоружии в Днепропетровскую область. Регулярные это части или наёмники из частных военных компаний, неизвестно, но об этом объявлено и они вот-вот окажутся на фронте, где, хотелось бы надеяться, на веки вечные и останутся, запаханные в украинский чернозём. Останется ли через 20 лет Евросоюз? Тоже вопрос. Та же Великобритания на собственном примере продемонстрировала, что членство в этой организации не есть что-то постоянное и нет никаких гарантий, что за ней не последуют другие участники этой богадельни. Да и то, что Эрдоган, выдвигая условия, при выполнении которых Турция согласна будет снять своё вето со вступления Финляндии и Швеции в НАТО, про приём Анкары в Евросоюз не сказал ни слова, о многом говорит. Незачем ему сегодня этот «официальный приём в европейцы» проталкивать…

Кто из читателей не в курсе, Турция — ассоциированный член Евросоюза с 1964 года, подала заявку на вступление в него в 1987 году, а переговоры об этом самом вступлении начались… в 2005-м! И если кто-то думает, что она туда уже наконец хоть каким-то боком вступила, так пусть он перестанет так думать. Не вступила и не вступит. Не примет её туда никто и принимать, судя по всему, никогда не собирался. Да ей это, в принципе, на сегодняшний день уже совершенно и не нужно: минусов куда больше, чем плюсов, а всё, что туркам было нужно от Европы, они и без того получили, не говоря уже о миллионах турок, которые в этой самой Европе сегодня живут, имея паспорта европейских стран — иногда во втором, а то и в третьем поколении. Вот и с Украиной также. Ей морковку перед носом, в виде вступления в Евррсоюз, как тому ишаку, повесили, чтоб бежала куда надо и двигалась пошустрее? Повесили. Она за ней потянулась? Всей душой. “Украина — це Европа” и все столетиями наработанные до этого связи с Россией — хрясь! Ну, для того и манили… Пока свидомые в этом разберутся, глядишь, и вопрос сам собою отпадёт.