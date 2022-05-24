Гадают журналисты и политологи: с чего это вдруг Зеленский анонсировал принятие закона об особом правовом статусе граждан Польши на территории Украины? Что сие нововведение должно означать и под что означенный кунштюк президент украинский стране своей и народу втюхивает и наверняка втюхает? Не под аннексию ли Польшей Западной Украины? А то Богдан Хмельницкий в незапамятном 1654 году, Переяславскую раду проведя, с Польшей, вроде как, в пользу России расстался, а теперь наследник его ратных дел, Вовочка Зеленский, историю р-раз, да и перекрутит. И снова будет Украина частью Польши. Прямо таки, не исторический процесс с каким-никаким прогрессом, а чистый Карл Маркс: всё идёт по спирали, правда, судя по всему, по нисходящей.

У классика оно как-то иначе выглядело, куда более оптимистично, но с другой стороны, как известно всем любителям немецкой поэзии, только теория суха, а древо жизни вечно зеленеет. Ну, оно у Зе и зазеленело, в полном соответствии с его фамилией, интеллектуальным уровнем, физическим состоянием и личными качествами и устремлениями. Может, он с детства поляком мечтал стать? Или притворялся, что поёт пионерские песни, а в душе его звучало набатом: «Еще Польска не сгинела» и реял перед его глазами во сне гордый красно-белый прапор с белым шляхетским орлом? С другой стороны, как быть… нет, разумеется не с Россией, которую нынешнее украинское начальство видит исключительно в гробу, в белых тапочках и через прицел «Джавелина», но с Турцией?

Ей с Украины тоже много причитается. Во-первых исторически территорий, которые входили в состав Оттоманской Порты на Украине не меньше, чем тех, которые были Польшей. Во-вторых, Зе с Эрдоганом столько всего понаподписывал, что тот, как честный человек, уже должен был бы на нём жениться. И кабы был не консервативным верующим турком, а продвинутым европейцем, типа польского Дуды, так и женился бы — в самом прямом и непосредственном смысле этого слова. Долго, что ли? Но ладно, Турция. А как с украинскими землями, которые были Австро-Венгрией или Румынией? Притом, что вместо первой давно уже на карте существуют Венгрия и Словакия, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Особый статус ИХ граждан на Украине — где?!

В общем, похоже, что Зе начинает большой распил своей страны и раздачу слонов соседям. Лично себя он, понятное дело, не забудет, и оформят это дело европейцы с бюрократической точки зрения правильно. Умеют они памороки забивать. Заведут медийную кампанию на весь мир насчёт того, что Польша с Украиной (имея в виду, естественно, нынешний, правящий в этой стране, режим) пытаются спасти от злого Путина людей и хотя бы часть страны, отчего и договорились их начальники… — и далее всё то, о чём они в итоге договорятся. Главное же, что? Шоб клятым москалям ридна нэнька не досталася на поругание. А там — хоть трава не расти. Давно, конечно, на Украине до такой степени открыто, нагло и подло родиной не торговали, но с другой стороны, чего ещё ото всех этих людей можно было ожидать?

Здравствуй, новая Речь Посполитая, исконное лоно европейской демократии, бестолковой, беспомощной и беспощадной! Здравствуй, Великая Польша, от моря до моря! Только Литву ей ещё осталось под себя с Белоруссией подмять и можно в новый поход на Москву отправляться, Кремль заново занимать. Пока там ещё Минины с Пожарскими народятся — глядишь, если выгорит исконно задуманное, выйдет-таки Польша в великие державы. Ну, а те, кто ей в этом помогут, из числа украинского начальства, тех тоже не забудут. Ждёт их слава великая, почести неземные и, как в детской книжке советских времён, бочка варенья, да корзина печенья. Самый толковый для президента Зе гонорар. Ещё ему, конечно, как в своё время гетману Мазепе, Орден Иуды полагается, но это чуть позднее. Сначала будущего орденоносца поймать надо…