{ 21 мая 2022 }

Вселенная Гарри Поттера станет больше

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Самовыпилившаяся из России Warner Bros. продолжает демонстрировать чудеса беспринципности. На сей раз представители компании собрались на поклон к Джоан Роулинг, которую не так давно культурно отменили за отказ считать трансгендеров высшей расой.

Поговаривают, что с «мамой» Гарри Поттера встретится лично исполнительный директор компании Дэвид Заслав. Это объяснимо. Кризис идей настолько тяжёлый, что за последние 10 лет мы одного только Бэтмена в трех перезапусках видели — в исполнении Кристиана Бэйла, Бена Аффлека и Роберта Паттинсона. А всё новое, что пытаются сваять внезапно ставшие талантливыми сценаристы, неизменно получает зрительские оценки в районе 3 баллов из 10.

Сейчас студия хочет и дальше выдаивать миллионы из франшизы о Гарри Поттере. Например, в виде сериалов. Но фанатская база примет только сценарий от Роулинг — всё остальное каноном считаться не будет. Так что, как только речь заходит об огромных деньгах, про оскорблённых геев забывают даже на Западе.

НЕВМИНКУЛЬТ


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