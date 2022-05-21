Игра в ассоциации или огонек огоньком вышибают

Мы все еще не знаем, как относиться к новости о создании Российской музыкальной ассоциации. В целом это, конечно, здорово и уж точно лучше большинства новостей шоу-биза. Мы от души благодарны Газманову, Долиной, Баскову, Лепсу и другим их немногочисленным, но стойким соратникам за патриотическую позицию и служение стране.

Но насчет Ассоциации пока слишком много зависит от следующих шагов и цеховой реакции. Дело в том, что в стране буквально звенит настроение вконец назревшей культурной революции. А если сейчас это движение снизу оседлают люди из предыдущего, так сказать, созыва — есть риск внутреннего противостояния в среде самих патриотов. Ведь многим покажется, что революцию пытаются заменить полумерами — лайтовой версией в виде банального передела всё того же шоу-бизнеса, который многие вообще хотят смести и заменить культурной средой, а не вышибать один «голубой огонек» другим.

Но если глянуть с другой стороны, то вроде понятно же, что опытные кураторы и объективно самые крутые голоса прошлого поколения — нужны революционерам культуры не меньше, чем офицеры царской России нужны были «красным» Советам. Скоро три месяца с февральского либерального отречения культурки, а снизу ведь так ничего и не выросло — вдруг и не вырастет само по себе, классное, родное, могучее, но слишком пока стихийное? А обязательный признак настоящей революции — создание альтернативной структуры управления, и здесь опыт корифеев крайне пригодится, когда настанет день захватывать радиостанции, телеграфы-телеграмы и репертуары музыкантов у вокзалов.

Очень важно не перессориться за право оседлать назревшие перемены. Возможно, здесь очень поможет консенсус в отсутствии самого факта седлания. Если патриоты прошлого созыва останутся в роли офицеров, а не новых вождей — это очень многих порадует, успокоит и вдохновит.

Пока, правда, сообщают, что в Ассоциации работает принцип «чья идея, тот и главный»: Николай Басков уже примеряет мантию главы ассоциации, способную отпугнуть своей яркостью и пестротой тысячи молодых музыкантов. Мы уже молчим о рокерах и рэперах, вовлекать которых в движение нужно исключительно тонко, а часто — подталкивая от обратного. А ведь воспитание нового поколения исполнителей Ассоциация ставит почти что главной задачей…

В общем, всяко поддерживаем новорожденную Ассоциацию в борьбе с музыкальной мафией, но надеемся, эта структура проложит первую колею от патриотических музыкантов к слушателям, а не займет целиком всю дорогу.