В «Мясе» Земфиры одно сплошное сало и кости былого таланта

Две дамочки, наужасавшись бездонными трещинками украинских соцсетей, бросились спасать свои хрупкие душки арт-терапией, а потом не удержались от публичной демонстрации своего творческого акта. Может, никто и не обратил бы внимания, но старые имена позволили сразу выделиться из толпы других арт-крео-фантазеров, обожающих макать свои кисточки непременно в кровь.

Рисовала украинские мифы Литвинова, наговаривала словечки под скучные ноты Земфира. Поделку назвали «Мясом». С веганским таким осуждающим акцентом.

Но получилось сплошное унылое сало. Рисунки уровня затравленных детей у психиатра, текст переписан слабослышащим с концерта Оксимирона в личной уборной, музыка взята примерно оттуда же, очень напоминая шум воды в бачке. Как грустно, что столь многие рок-звезды стареют именно в это. Жаль, что Европа, куда Земфира Талгатовна сейчас пролизывает себе проход, узнает ее именно такой. А не хотя бы приветливой ромашкой или плачущей у зеркала мачо.

Но других-то плоскоземельная и «бесконечная» (в разгаданном Земфирой с Ренатой смысле) Европа и не узнает – не поймет и отторгнет. Вот и деградируют наши звезды стремительно – чтобы стать там достаточно примитивными для статуса «своих». Большинству давно уже, кстати, можно не стараться и просто быть собой. Но они все же стараются и продолжают рисовать себе мясом входные билеты в Европу – вдруг повезет и достанутся визы.

Очень рады, если действительно повезет и достанутся.