Страшный вирус и много приятных лиц

Широко поддержанный медиа, в онлайне стартовал новый российский сериал «Нулевой пациент» с тяжелой темой. Добавим свои пять копеек — не за мзду, но по широте души.

Тема ВИЧ в обществе считается стыдной и сейчас — что уж говорить о Советском Союзе, где не было ни вирусов, ни проституции, ни гомосексуалистов. По официальной версии, конечно — но мы ведь рождены, чтоб сказку сделать былью. Много шума наделал в свое время одноименный фильм коллаборанта Дудя, и за это можно только сказать спасибо. Теперь на смену ему пришел «Нулевой пациент».

Итак, последние годы СССР. Страну лихорадит, и есть миллион проблем, требующих немедленного решения, и никому нет дела до невидимого вируса, про который никто толком ничего не знает. Внезапная вспышка ВИЧ, которого официально в стране нет и быть не может, в детской больнице в калмыцких степях обнажит проблему, которую врачи-энтузиасты попытаются предать гласности, а злые чекисты с уже безразличной ко всему партией — похоронить навечно.

«Пациент» как раз тот пример, когда через упрощенную форму подается глубокое содержание. Инфернальные майоры КГБ, желающие выслужиться чиновники, простые труженики с горящими сердцами — все эти штампы удачно обыгрываются лишь для того, чтобы ярче показать исторические события и тяжелый путь, который страна прошла, чтобы их преодолеть. Это же и отличная агитка для молодых и беспечных, лишнее напоминание, что живем мы один раз, а опасность может подстерегать в самых неожиданных местах. Да, и в тех тоже.

В общем зачете: эпоха воссоздана не без фантазии, все актеры на своих местах, всему происходящему веришь без оговорок, драма бьет ключом и тема — к сожалению, актуальна до зубовного скрежета. Получилась прекрасная работа, серьезно претендующая на лучший сериал года. Ждем новых серий.