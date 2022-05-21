Про Казахстан

Вот же ж, хотелось спрыгнуть с украинской темы, так не получается. Хочешь, не хочешь, а новости с информационного фронта обратно тянут. Насколько можно судить, до американцев и их союзников дошло, что украинское направление войны против России если и не проиграно окончательно, то, как минимум, сбоит — и сильно. Так что то, чего они хотели добиться от России с помощью Украины не получается и нужно готовить запасные варианты, которые могут быть в силовом режиме включены в любой момент. Насчёт Закавказья не скажем, но по Туркестану вся западная информационная машина включена в том же истеричном режиме, что в своё время было на Украине перед последним Майданом, когда ещё Януковича свергали.

Особенно это заметно по Казахстану с его либеральными законами относительно информационной сферы. Интернет там накалился так, что кажется, на него водой брызнешь — зашипит. Социальные сети буквально взрываются. Вся русофобия, которую только можно было отыскать в западных и украинских наработках, включая всё давным давно разоблачённое в России враньё (оно же «фейки»), типа рассказов про «резню в Буче», по Казахстану и Средней Азии распространяется сплошным потоком, причём не только по-русски, но и сразу в переводе на местные языки. Многие верят, в том числе этнические русские. Причём, повторим, основная информационная атака приходится на Казахстан, где местный национализм раскручивается извне и раскачивает ситуацию со страшной силой. Для организации удара по России вполне логично.

Что со всем этим будет делать президент Токаев, непонятно. Пока что, националисты у него чувствуют себя вполне вольготно и не исключено, что вторая попытка его свержения, только куда лучше подготовленная с информационной и организационной точки зрения, ещё впереди. И вряд ли на этот раз американцы оставят это дело на усмотрение турок и англичан. Сами будут заниматься. У его соседей таких свобод по части интернета нет, им справиться с взрывом национализма и русофобии будет проще: количество разагитированного населения в разы меньше, как, впрочем, и русских с русскоязычными жителями этих республик. Причём все оппозиционные СМИ региона как с цепи сорвались, что логично: их американцы и европейцы напрямую контролируют. Для того их, впрочем, везде и создавали…