Последнее чего хотелось бы в этой жизни, так это вторгаться на суверенную территорию РЕН-ТВ. Ну где про НЛО и инопланетян. Но Конгресс США, знаете ли, это вам не бабушки на скамеечке у подъезда. Или таки бабушки?

Впрочем, судите сами. Позавчера конгрессмены собрались у себя на слушания по повестке «о неопознанных летающих объектах». С 1969 года такого не было и вот опять. Договорились называть их по-новому — не объектами, а феноменами. Объяснить происхождение и принципы действия феноменов люди из Пентагона затруднились. Уверили, что в последнее время НЛО обнаруживают усиление интереса к военному потенциалу землян, было даже сообщено, что эти феномены едва ли не выводят из строя ядерное оружие США. В итоге всё опять перешло на обсуждение «зелёных человечков» и, понятное дело, не инопланетных, а самых что ни наесть земных — наших и китайских.

За Конгресс неловко уже давно, с тех пор как сторонники Трампа штурмовали Капитолий и даже раньше. Но прежде стыдно было перед землянами, а теперь, ядрёна копоть, и пред инопланетянами неудобно.