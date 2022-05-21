Голод — не тётка. И это страшно.

В энциклопедиях про голод кратко — «ощущение потребности в еде». Голод это не удовлетворённые потребности организма в наборе биологически необходимых веществ. Глюкозы в крови, аминокислот, клетчатки и всякого другого, что нас, человеков, питает. Голод физиологически связан ещё и с температурой организма — в условиях холода, голод особенно лют. Глад, хлад и, как следствие, — скрежет зубовный. Как и было сказано. Да, голод верный спутник войны…

У массового голода имеются и психологические аспекты. Об этом.

В нашей стране с голодом знакомы не понаслышке, но в последнее время как-то подзабылось. И напрасно.

С голодом наш биологический вид сталкивался и боролся издревле. Помните, как ветхозаветный Иосиф справлялся с ним в Древнем Египте? Семь тучных лет, а после семь лет тощих… Но о борьбе с голодом и инициативах его предотвращении чуть ниже.

На заре нашей государственности, упоминается голод 1092 года в Киеве: «В си же веремена мнози человеци умираху различными недугы, якоже глаголаху продающе корсты (гробы), яко продахомъ корсты от Филипова дне до мясопуста 7 тысячь». Лаврентьевская летопись. Упомянутый Киев, Новгород, Рязань, далее по всему списку городов и весей… И так из века в век.

Засухи, суховеи, пожары природные и бытовые, войны — всё это приводило к неурожаям, а стало быть к голоду и мору.

А ещё к голоду зачастую приводят разные социальные потрясения, типа революций. Почему-то монополизируемый теперешней киевской властью пресловутый «Голодомор» 1932-1933 годов, например, который был не менее лют и в совсем не украинском Поволжье и на Северном Кавказе.

Призраком грядущего голода пугали нас при переходе от развитого социализма к капитализму в начале 90-х. Тогда чудом обошлось. И с началом 2000-х продовольственной безопасностью страны наше руководство плодотворно озаботилось. С относительно недавних пор Россия превратилась из реципиента продовольствия в донора для остального мира. Ура-ура!

Но у голода есть одно неприятное свойство — он не признаёт границ. Вернее, он устойчиво пребывает в границах изначально бедных государств, а если вдруг начинает угрожать государствам побогаче, то продовольствие стремится сквозь границы и запреты туда, где за него могут заплатить, ситуацию усугубляя. Сейчас как раз такое время грядёт. И, наряду с углеводородами, продовольствие скоро станет эквивалентом даже не доллару, как мировой резервной валюте, а золоту.

Проводимая нашей страной СВО на Украине и, как следствие недружеские действия некоторых стран изрядно поменяли мировой продовольственный расклад. Из-за санкций, введённых против нашей страны и Белоруссии, нарушены логистические цепочки поставок продовольствия, да чего там, эмбарго на на наши товары мировой голод неминуемо приближают.

Представитель РФ в ООН Василий Небензя позавчера именно об этом говорил в своём выступлении с этой высокой трибуны. Продовольственный кризис — менее страшный эвфемизм голода, по его словам начался задолго до начала нашей спецоперации на Украине. «О возможности голода библейского масштаба и идеальном шторме участвующий в нашем заседании исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН объявил ещё в 2020 году», — заявил он. И есть основания полагать, что был услышан. Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что без реинтеграции в мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и Украины разрешить продовольственный кризис (голод) невозможно.

Таким образом, наша страна готова выступить в роли библейского Иосифа и спасти мир от этой напасти.