Шестой сезон «Чёрного зеркала» станет более кинематографичным

Netflix заявила о начале работы над одним из самых ярких и хайповых проектов (кто видел первую серию первого сезона, тот не даст соврать). Хорошего понемножку, но на стриминговой платформе этого не знают. Поэтому пообещали больше серий, чем было в 5 сезоне (тогда, в 2019 году, выпустили только 3 по >60 минут).

Однако, до выхода ещё далеко. Пока что идёт кастинг. Впрочем, радует, что не торопятся. Откровенно неудачных эпизодов и уж тем более сезонов у «Чёрного зеркала» действительно не было. Пусть в этот раз тоже будет интересно.

Сериал обычно рассказывает о влиянии технологий на людей в худшем из возможных смыслов. Что же придумают сейчас? И будет ли серия о том, как российские «Терминаторы» атакуют беззащитную Украину?