У «Централ Партнершип» появится собственный «Проект «Прометей»

Кинокомпания разрабатывает его совместно с продюсерским центром «Горад» в рамках сделки first look. Режиссёром станет Максим Свешников («257 причин, чтобы жить», «Контейнер»).

Это очередной сериал со звёздным актёрским составом: роли исполнят Филипп Янковский, Любовь Аксенова и Дмитрий Чеботарев. И скорее всего – успешный. Подобные форматы в России «заходят» практически всегда.

Интригу сюжета заявили с самого начала. Тут лучше всего процитировать продюсеров Екатерину Гордецкую и Андрея Радько: «Раскроют ли герои тайну пропавшего 20 лет назад самолета, который вдруг обнаружили на Алтае? Самолет цел, пассажиров нет, а чай пилота еще горячий».

Главным персонажем детективного сериала с элементами фантастики станет бескомпромиссная журналистка Анна. Встретившись с незнакомцем, она становится частью расследования, в котором ей помогут преподаватель физики Вадим и оператор-технарь Никита.

В общем, ждем.