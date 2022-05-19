{ 19 мая 2022 }

Проспект утреннего напалма и Тупик зенитки Ким Чен Ына

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

После подачи из Мосгордумы всерьез взялись обсуждать переименование площади у посольства США в «Площадь защитников Донбасса». Нам это, честно говоря, показалось немного неуместным. И дело даже не в мудро подмеченном коллегами нюансе, что название оставляет место для спекуляций, и американцам хватит наглости объявить защитниками Донбасса как раз ВСУ и всякие азовы.

Просто всё это политический троллинг — акционные уколы. А мы точно считаем защитников Донбасса подходящими на роль подобной иглы троллинга? Или все-таки будем называть площади в их честь в знак народной благодарности, а не назло америкашкам?

Давайте все же различать почет и насмешку. Для героев Донбасса есть улицы и почище, а противников можно троллить более тонко. Городскую свалку назвать «Детройтом», переулкам где-нибудь у Склифа дать имена Хиллари, Буша и Кондолизы, приют для собак сделать имени Псаки, самый короткий городской светофор окрестить «Перекрестком французской стойкости». А есть еще Переулок уходящего Асада; композиции у ГЭС (если еще не убрана) отлично подойдет новое имя «Прибалтийская благодарность», а почти любой бульвар просто заждался названия «Двойная сплошная Зеленского»…

НЕВМИНКУЛЬТ


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