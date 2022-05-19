ТНТ снимет сериал про «обнищавшего» в Лондоне олигарха

Новости из рубрики «А что так можно было?». Говорят, ТНТ запустил съемки сериала про русского олигарха (Владимир Сычев), который остался без средств к существованию в далеком туманном Лондоне. Из плохо движимого имущества у бедолаги остался только дворецкий (Максим Лагашкин). Галочка игриво машет вдаль голодающему Фридману и ставит лайк находчивости авторов. Подсуетились, творцы. Как интересно получается — раньше снимали про бедовых чиновников, теперь же в тренде голодающие олигархи. Ждем теперь сериал про звезду поп-эстрады, которая спасаясь от кровавого режиме поет свои никчемные песенки в занюханной кафешке на окраине Хайфы.