{ 19 мая 2022 }

ТНТ снимет сериал про «обнищавшего» в Лондоне олигарха

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Новости из рубрики «А что так можно было?». Говорят, ТНТ запустил съемки сериала про русского олигарха (Владимир Сычев), который остался без средств к существованию в далеком туманном Лондоне. Из плохо движимого имущества у бедолаги остался только дворецкий (Максим Лагашкин). Галочка игриво машет вдаль голодающему Фридману и ставит лайк находчивости авторов. Подсуетились, творцы. Как интересно получается — раньше снимали про бедовых чиновников, теперь же в тренде голодающие олигархи. Ждем теперь сериал про звезду поп-эстрады, которая спасаясь от кровавого режиме поет свои никчемные песенки в занюханной кафешке на окраине Хайфы.

 

НЕВМИНКУЛЬТ


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