Pixar обратится к элементальным проблемам

Студия Pixar поделилась первой информацией о своем новом проекте. Это будет история о стихийных элементалях — огня, воды, земли и воздуха — живущих в своем собственном городке. Пылкая огненная Эмбер и спокойный водяной Уэйд (жаль, что не Джонни) обнаруживают, что у них, несмотря на стихийную разницу, много общего.

Может, пиксаровцы совершенно искренне ищут новые формы, но не удивимся, если к их любопытному выбору прибавилось и прагматичное желание творить в сеттинге, никак не связанном с неграми, азиатами, толстыми, феминистками и прочими имеющими особое значение меньшинствами. Элементали в суд не подадут и прокат не обвалят.

Опять же, дружба противоположностей, мы должны понимать друг друга, несмотря на разную природу, и все такое милое. А элементаль воды на элементали огня лежа — вообще напоминают один очень модный нынче флажок — мелочь, а кому нужно приятно.

Отвечать за проект будет создатель очень детского «Хорошего динозавра». Надеемся, «Элементали» будут рассчитаны уже на более взрослую аудиторию, чем дошколята и украинцы.