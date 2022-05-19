{ 19 мая 2022 }

Pixar обратится к элементальным проблемам

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Студия Pixar поделилась первой информацией о своем новом проекте. Это будет история о стихийных элементалях — огня, воды, земли и воздуха — живущих в своем собственном городке. Пылкая огненная Эмбер и спокойный водяной Уэйд (жаль, что не Джонни) обнаруживают, что у них, несмотря на стихийную разницу, много общего.

Может, пиксаровцы совершенно искренне ищут новые формы, но не удивимся, если к их любопытному выбору прибавилось и прагматичное желание творить в сеттинге, никак не связанном с неграми, азиатами, толстыми, феминистками и прочими имеющими особое значение меньшинствами. Элементали в суд не подадут и прокат не обвалят.

Опять же, дружба противоположностей, мы должны понимать друг друга, несмотря на разную природу, и все такое милое. А элементаль воды на элементали огня лежа — вообще напоминают один очень модный нынче флажок — мелочь, а кому нужно приятно.

Отвечать за проект будет создатель очень детского «Хорошего динозавра». Надеемся, «Элементали» будут рассчитаны уже на более взрослую аудиторию, чем дошколята и украинцы.

НЕВМИНКУЛЬТ


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