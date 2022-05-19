Из подземелий «Азовстали» выходят боевики

Смотришь на них – и кажется, что совсем обычные ребята, такие же, как живут рядом с тобой, с которыми ты вместе работаешь и учишься. Ничего особенного и уж точно на вид они никакие не монстры.

Но многие из них – именно монстры. Вот именно эти простые и вроде бы безобидные ребята до смерти мучали людей а мариупольской «библиотеке», выдирали им ногти, нарезали из кожи ремни, издевались и убивали. Убивали не сразу, а долго, наслаждаясь процессом убийства и муками своих жертв.

Именно они, эти вроде бы простые ребята, прикрывались мирным населением Мариуполя, развлекались расстреливая тех, кто просто вылез из подвала, чтобы пойти за водой.

Эти «простые обычные» ребята выбрали своей идеологией то, что в середине двадцатого века убило несколько десятков миллионов людей во всём мире, то, что сотворило газовые камеры с крематориями, автомобили-душегубки, то, что стало воплощением Абсолютного Зла.

Для кого-то из этих «простых ребят» это было игрой, но и убеждённых фашистов там очень и очень много. Вроде бы парней с обычными человеческими лицами, но за ними – то, что хуже зверей. То, что попробовало на вкус человеческой крови и теперь уже не может без неё существовать.

И знаете, что самое страшное? Именно вот эти простые, обычные и порой даже симпатичные лица. Смотришь на такого и думаешь, что не может он быть самым настоящим бесом. И во всей этой истории уже чувствуется что-то библейское. Именно вот от того, что это Зло выглядит просто и обычно. Так, что сложно в него поверить.

Но оно есть. И оно только и ждёт, чтобы убить.