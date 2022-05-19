Почему начатую демилитаризацию и денацификацию Украины необходимо довести до конца?

Потому что любой другой компромиссный вариант — будет лишь отстрочкой новой неизбежной войны. Даже при принятии Украиной территориальных требований России, она останется антирусской и крайне озлобленной. Детей будут воспитывать именно в этой парадигме, массово, а мечта о реванше — станет главной идеологией. Воспитывать детей в нацистском духе они умеют очень хорошо, опыт богатый. А кроме этого — коллективный Запад не откажется от помощи Украине, причём — она будет выставляться абсолютной жертвой. В итоге, если даже Украина согласится на нейтральный статус — она всегда может нарушить своё обещание. Не впервой.

Поэтому важно не только освободить Донбасс и вырвать змее ядовитые зубы, но сделать так, чтобы Украина, в том случае если она остаётся независимым государством — была полностью переучреждена. С новыми Конституцией и законами, которые бы жёстко подавляли любое проявления ультранационализма и нацизма.