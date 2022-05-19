А знаете, это очень даже хорошо. Ибо как России нечего было делать на Евровидении, так ей нечего делать и на Каннском кинофестивале, давно превратившемся в убогое и унылое сборище «артистов», снимающих либо глубоко политизированные агитки-открытки-блокбастеры, либо артхаусное говно исключительно для собственного потребления…

Когда-то Каннский фестиваль был именно тем, чем он должен был быть — праздником кинематографа, тогда на этом фестивале получали награды и отмечались такие советские фильмы, как «Великий Перелом», «Сорок Первый», «Баллада о Солдате», тогда там Золотую Пальмовую Ветвь получал такой шедевр, как «Летят Журавли», тогда там Гран-При получали «Солярис» Тарковского, «Сибириада» Кончаловского… Правда, с распадом СССР и появлением нового российского кино, а также в связи с общей деградацией и дегенерацией самого фестиваля, премии там стали получать поделки Сокурова да Звягинцева, которые кроме как унылым говнищем не назовешь…

И то, что официальную российскую делегацию не пустили на открытие очередного Каннского кинофестиваля, но пустили уголовника, типа «диссидента», Серебренникова, — это тоже знак времени и признак того, что России в этом междусобойчике декадентского западного гнилья делать нечего. От слова совсем…

Кстати, Серебренников привез на фестиваль свой фильм «Жена Чайковского». И если вы думаете, что это фильм о трагической короткой жизни нашего национального музыкального гения, одного из самых исполняемых композиторов всех времен и народов, то вы глубоко заблуждаетесь. Это фильм о страданиях сексуально озабоченной нимфоманки, вышедшей замуж за гомосексуалиста. Чайковский в фильме представлен как жестокий, бесчувственный по отношению к собственной жене, на которой он женился ради ее приданого, педераст, искавший сексуального удовлетворения в кругу молодых мужчин, вместе с ними насмехаясь над собственной женой…

Какой извращенной в полном смысле слова нечистью надо быть, что бы залезть в исподнее национального гения, вывернуть его наизнанку, воспользовавшись правом домысливать его жизнь так, как тебе вздумается, потому что опровергнуть тебя некому, да и связываться с тобой никто в современной атмосфере расползания ЛГБТ «ценностей» по всему миру не захочет, чтобы вот так испохабить культовую фигуру нашей культуры (пардон за тавтологию).

С кем бы Чайковский ни спал, никакого отношения к его творчеству это не имеет, а заниматься вуайеризмом, выдавая это за искусство, может только глубоко психически нездоровый и морально прогнивший человек, страдающий к тому же от перманентной сексуальной фрустрации, что достаточно адекватно описывает «режиссера»— самоучку Серебренникова (и к тому же обыкновенный банальный вор, растративший многомиллионные средства государства и никакой реальной ответственности, подчеркиваю, реальной, за это не понесший).

Ну и напоследок, дать слово на открытии этого фестиваля клоуну Зеленскому, гробящему собственную страну в прямом эфире, это вообще лютый запредельный цинизм. А встретить его «выступление» стоячей овацией — это расписаться в собственной интеллектуальной импотенции. На этом всё. Современное кино практически не смотрю, и вам не советую. Лучше книжки читайте, классику. Берегите свое психическое здоровье.