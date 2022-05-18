Вечная тема: один русские народ с украинцами или нет… Столько на эту тему споров и ссор идёт, как будто на что-то в отношениях между Россией и Украиной это и в самом деле влияет. И тут вопрос: а русские — один народ? Украинцы — не с русскими, а между собой? Евреи? Татары? Итальянцы? Китайцы, у которых письменный язык один, а устную речь друг у друга они запросто могут не понять, очень уж диалекты разные — на уровне отдельных языков? Арабы, с которыми та же самая история? Ну, и так далее… При этом, ладно, с этносами, субэтносами и прочими академическими штудиями разобраться ещё можно. Кто от кого когда и вследствие чего произошёл, с кем смешивался, чего от кого набрался и какие в том или ином народе возникли разногласия на уровне смертельной вражды на поколения. Оно и у американских индейцев бывало, и у африканцев и в Азии с Европой… Да и везде в мире.

Так вот, с этим понятно и даже не очень сложно. А как быть с процессами историческими, уровнем противостояния повыше, чем кровная месть из-за того, что кто-то у кого-то девицу украл, коня увёл или сундук золота свистнул? Ну, или прибил кого сгоряча, за что ему голову отвернули, после чего те, к кому он принадлежал, начали сворачивать шеи всему клану, роду и племени обидчиков… Помнится, в Палестине в Средневековье была «Война двух кабачков» — в прямом смысле этого слова, ботаническом. Началось из-за кражи двух самых натуральных кабачков с огорода, закончилось, когда примерно миллион человек погиб. А если дело в расколе куда более глубоком, идейном? Революция там, смена правителем религии в стране, гражданская война или просто война, в которой одни встали на одну сторону, а другие на противоположную — и понеслось? И тут даже неважно, кто в итоге победил…

Потомки побеждённых могут затаить чувства и придушить на время желание отомстить. На десятилетия, а иногда и на века. Но при случае так полыхнёт… Как раз сейчас в Европе и на Украине оно и происходит. Самая настоящая война с нацизмом, только с нашей стороны никакого коммунизма давно уже нет, сами от него отказались, когда начальство, которое теоретически должно было быть привержено этой идеологии, окончательно сгнило и обуржуазилось. Но это отдельная тема. Что до единства народов… Кто с тобой бок о бок работает, живёт, детей в одной школе учит, книги одни читает и фильмы одни смотрит, воюет, в конце концов, на одной стороне — тот к твоему народу и принадлежит. Простая формула, чего тут мудрить? Прошлое у вас может быть разное и наверняка оно и есть разное. А вот какое настоящее и будущее — куда важнее. Только никто об этом не думает. Все общие корни ищут, стараются, спорят, сравнивают. Проку от этого ноль, да кто бы это начальству объяснил…