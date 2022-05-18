Преинтереснейшие известия из Соединённых Штатов Америки

Преинтереснейшие известия приходят к нам из Соединённых Штатов Америки. Вдохновляющие до крайности и навевающие максимальный оптимизм по части будущих наших отношений с этой бывшей колонией Соединённого Королевства, волею судеб выбившейся в сверхдержавы и пока ещё удерживающей этот статус, хотя он вянет, сохнет и тухнет на глазах. Местные идиоты из числа американского дипломатического корпуса (в нынешнем Госдепартаменте других уже, похоже, и нет) сообщили, на каких условиях Америка готова (!) признать соглашение Украины с Россией, когда и если оно будет в результате переговоров между нами заключено. Зачем нам вообще такое соглашение и такие переговоры — вопрос особый и задать его переговорщикам очень и очень хочется, но ведь они и в самом деле начальством назначены и о чём-то, не пойми, не разбери зачем, с украинцами пытаются переговариваються.

Непонимание того, что в их собственных интересах совсем не то, что для них выглядит как успех этих переговоров: встреча президентов и подписание очередной мертворождённой бумажки, которую Киев по определению выполнять не будет, но которая даст ему передышку, возможность укрепить позиции, перегруппировать силы, перевооружиться и начать новый этап войны с удара по Донбассу и российской территории, начиная с Крыма — характерно для помянутых переговорщиков с их явно заниженным чувством опасности. Безумству храбрых поэт, конечно, пел песню, но выход в Стамбуле к микрофону очкастого персонажа с тонкой шеей и уверенным голоском продемонстрировал, что настроения масс в итоге могут быть самые неожиданные. Порвут ведь, как тузик грелку, на составные части, и сказать «мяу» не дадут. Не успеют. То самое, что знаменитый военкор уже обозначил словом «бунток будет».

Американцы, впрочем, обозначили, что именно для них в данной ситуации есть вещь единственно приемлемая и это радует, поскольку с их идеями вряд ли кто-либо в Москве посмеет согласиться, как бы нашей пятой, шестой и прочим колоннам ни хотелось в очередной раз родину по цене чечевичной похлёбки продать, к чему они за предыдущую треть века изрядно привыкли. Вашингтон готов с барского плеча согласиться на то, чтобы российские войска немедленно прекратили боевые действия, ушли со всех занятых после 24 февраля позиций и Москва выплатила Киеву компенсации, которые ей будут определены. Репарации, стало быть. Ну и, понятное дело, звучат голоса о запрете российских «Сарматов». Про «Посейдоны» пока не вспомнили, но это дело наживное. Ещё вспомнят. И вот тут самое время спросить товарищей из Белого дома, Госдепартамента и Пентагона: им ещё и из женского белья ничего не надо? Хорошего такого, тёплого. С начёсом.

Понятно, что в каждой войне все люди свои цели и задачи видят по-разному и её результаты оценивают тоже по-разному. И очень. Кому война не на жизнь, а на смерть за существование страны, кому одно из сражений этой войны, кому — ограниченная спецоперация с ограниченными и до конца неясными целями, а кому и вообще сплошная помеха в бизнесе и личной жизни. Или наоборот — способ заработать: активы какие под себя отжать, карьеру продвинуть или ещё что-нибудь эдакое себе отгрести и на радость своей гопе отчебучить. Люди разные… Опять же, ну, сказал Первый про денацификацию и демилитаризацию, и некоторые даже это восприняли всерьёз. А если ситуация изменится? Первого всё-таки снесут, или он сам цели поменяет? Привыкли-то у нас как? Скажут, что достигли, чего хотели, и обоснуют это, как могут и умеют. А люди… Что люди? Пускай как пропеллеры после вертятся. После Беловежской Пущи и Хасав-Юрта так уже было… Ну, поглядим, как ещё будет!