Жёны боевиков «Азова»обратились в Китай

Оно, вроде бы, мелочь, но любопытная: с просьбой об эвакуации боевиков «Азова», блокированных на «Азовстали», их жёны и прочие многочисленные симпатизанты этой нацистской группировки — украинского варианта то ли СС, то ли СД, обратились в Китай, к Си Цзиньпиню. Что с одной стороны говорит о том, до какой степени они «верят» западным лидерам и Эрдогану, а с другой свидетельствует о трезвом понимании ими того факта, что от Киева команды о капитуляции «азовцы» не получат: для Зеленского и его команды все они расходный материал, который должен героически погибнуть, дав возможность высшему украинскому начальству отпиариться на их костях. Новая «небесная сотня», не более, чем.

Их, при этом, действительно как могут пытаются выручить. Генеральный секретарь ООН (не хочется его называть генсекпоцем, но до того это сравнение на язык просится…), Папа Римский (сплошные католики на «Азовстали» засели, что ли?), канцлер Шольц, премьеры и президенты… Макрон, кстати, очень старается — с Путиным по телефону говорит буквально часами. До того становится любопытно: чем и почему им всем именно «азовцы» милы? Больше Евровидения, движения BLM и защиты прав однополых меньшинств, право слово! Так что, шутки насчёт необходимости обратиться по их поводу ещё и в «Спортлото» (по Высоцкому) или в «Лигу сексуальных реформ» (по Бендеру) вроде как выглядят уже и не совсем шутками.

Может хоть кто-нибудь во всём этом марафоне “спаси нациста — попритворяйся добрым самаритянином” узреть причину, по которой заблокированные на «Азовстали» нацики не могут просто выйти наружу и сдаться? Кто-кто, но они-то превосходно знают, что наши пленных не пытают и не расстреливают. А тогда, в чём проблема? Почему они то от Эрдогана требуют, чтобы их морем эвакуировали, то в третью страну просятся? И, к слову, почему именно в третью страну? Они же, вроде как, патриоты Украины, так чего ж они на ней жить оставаться не хотят? Вопросов море, ответов нет. И, как розочка на торте, идиотский репортаж об «Азове» русскоязычного израильского радио, где дебил-журналист сравнивает эту сволочь то ли с защитниками Брестской крепости, то ли сразу с древними защитниками крепости Масада. Нашёл, с кем…

Всё-таки до того на израильских журналистах природа отдохнула! Не на них одних, конечно, но на этих особенно. А, как известно, если еврей умный, то это целый Эйнштейн, но если уж он дурак, то такой дурак… Хотя поправку на инвестиции в израильские средства массовой информации, причём далеко не только русскоязычные, беглых российских олигархов, типа Невзлина, и ещё более отмороженных, чем они, украинских, самым известным из которых является Коломойский, давать тоже надо. Как там у покойного Березовского было, насчёт того, что «бабло побеждает зло»? Оно ведь так и работает… Так что, чего хотеть от дурака-журналиста, который не слишком понимает, что творит и с кем имеет дело, но с заполошностью токующего глухаря, который сам себя не слышит, порет и порет свою ахинею?

В еврейской традиции такого рода загогулины справедливо считались предательством собственного народа со всеми из этого вытекающими последствиями, а таких людей, как Беня Коломойский, Зеленский и прочие создатели, покровители и адвокаты нынешних украинских нацистов, именовали «мосерами» (откуда русскоязычное «мусор») и приговаривали к смерти. Причём мало сомнений, что попадись они после войны, когда ещё не забылось, что украинские националисты творили в гетто и концлагерях, как они расстреливали евреев в Бабьем Яру и как подавляли восстание в Варшавском гетто, Исеру Харелю или кому-нибудь из его людей, конец их был бы скорым, жестоким и беспощадным. Эти с нацистами не сентиментальничали — слишком много видели и испытали. Похоже, пора их традиции возрождать…