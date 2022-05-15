{ 15 мая 2022 }

Зомбированные Путиным

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Когда американские конгрессмены (правда, все, как один республиканцы, у которых к администрации Байдена немалый счёт за прошлое и настоящее, не говоря уже о будущем, причём ближайшем, когда им у демократов власть в Соединённых Штатах надо будет отбирать) констатируют, что происходит в американской политике относительно Росии и Украины, так и спрашиваешь себя: они там что, тоже все поголовно путиноиды, ватники и колорады, что ли? Такое впечатление, что не в американском конгрессе, а у Володи Соловьёва или Дмитрия Киселёва в эфире выступают. Хотя, по чести говоря, просто что думают, то и высказывают. И до того это с оценками российских экспертов совпадает… Причудливыми путями бродит мысль человеческая. В такие уголки логики может конгрессмена завести…

Скажем, когда эти отнюдь не пророссийские и не «зомбированные Путиным» (стандартное обвинение для любого живущего на Западе, более или менее известного человека, которого там относят к новой диссидентской категории «понимающих Путина») ребята утверждают, что поддержка Украины не должна производиться за счёт будущего банкротства Соединённых Штатов, с ними можно только согласиться. Не должна. Но проводится именно таким образом, что усугубляет и без того прискорбное и шаткое положение американского платёжного баланса. Что называется, Чубайс Америке в помощь. До крайности символично, что сам он всё-таки из нашей страны за рубеж отъехал, хотя люди его все на местах и дело их в России живёт и много в каких местах всё ещё процветает.

Когда отнюдь не депутат российской Госдумы от партии «Единая Россия», а американский конгрессмен-республиканец утверждает, что все деньги, которые Америка направит на Украину, тамошнее начальство разворует, он прав, как мало кто в этом мире. Это просто Кумская сивилла какая-то, а не конгрессмен. Кассандра и Дельфийский оракул в одном флаконе. И тут с ним можно только согласиться, притом, что американское и в целом западное оружие, которое с упорством, достойным лучшего применения, отгружается на Украину в товарных количествах, тоже в немалой степени уйдёт налево, на чёрный рынок, и в каких странах оно всплывёт, один дьявол знает. Так что, американцев, французов и англичан по этой части ждёт ещё столько сюрпризов… Им понравится.

Напоследок, когда слышишь не от Лаврова, Рогозина или Шойгу, и не от Путина, а от природного американского конгрессмена, который избран был в Конгресс совершенно точно не благодаря «русским хакерам», Петрову и Боширову или проискам ГРУ (чего они там все именно к этой нашей структуре так неровно дышат?!), а вследствие волеизъявления его собственных избирателей — как один граждан Соединённых Штатов, что Америка только что в Афганистане потерпела поражение от «пастухов, вооружённых ружьями» (говоря попросту — от талибов), а сейчас лезет воевать с ядерной державой, у которой имеется шесть тысяч боеголовок, он тоже прав. Их, правда, боеголовок этих, не шесть тысяч, а семь, но это уже несущественно.

И ведь, насчёт войны с Россией, которую Америка де-факто ведёт на Украине, разворачивая её до мировых масштабов, членов американского Конгресса никто за язык не тянул. Это ИХ мнение, основанное на трезвой оценке происходящего. Не Вассермана или Кургиняна. Не Стрелкова или Малафеева. Не Дугина или Проханова. Не автора или Кедми. Не Соловьёва или Симонян. Не Захаровой или Конашенкова. Это самая, что ни на есть американская, точка зрения, причём людей вполне компетентных, информированных и не имеющих в отношении России никаких симпатий, которых у республиканцев не больше, чем у демократов, а у Трампа не больше, чем у Байдена. Просто лаял Трамп на всех окружающих не менее громко, чем его преемник, но по части действий был куда более осторожен. Может, просто умнее был?

Евгений Сатановский


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