Мир меняется…

Когда просматриваешь информацию о том, что пишут западные средства массовой информации и говорят европейские и американские политики, невольно охватывает чувство чего-то ирреального. Они, конечно, живут в своём собственном мире, да и чего не напишешь в запале от происходящего на Украине и вокруг неё, но степень ахинеи зашкаливает. Уже и санкции против России вводят все, которые только можно придумать в товарных количествах, и оружием Киев завалили, и денег ему ссыпают немеряно, а всё равно никак с нами ни у кого справиться не получается. Не тотальная изоляция России и её руководства с быстрым выходом на их, страны и руководства, ликвидацию, а какая-то хрень. Причём по всем направлениям одновременно.

Африка, Азия (кроме Японии, Тайваня и отчасти Южной Кореи) к антироссийским санкциям упорно не подключаются и чем дальше в лес, тем к этому менее склонны. Более того, в Латинской Америке, на американском «заднем дворе» наметился самый настоящий бунт. «Саммит Америк» в Лос-Анджелесе под вопросом. Всего-то делов: решили на него Венесуэлу, Никарагуа и Кубу не приглашать, так по этому поводу не только несколько небольших союзных им стран континента возмутились, но и такие гиганты, как Бразилия и Мексика. А если они мероприятие проигнорируют — это такая пощёчина Байдену и всем Соединённым Штатам… Причём публичная. А выборы на носу и Трамп не дремлет. Да и без того республиканцы в обеих палатах Конгресса не мешкают, ставя палки в колёса действующей администрации где только можно.

Виноват в этом, естественно, Путин, по которому со всеми его знакомыми, друзьями, близкими и родными, включая бывшую (!) жену приняты отдельные санкции, пользы от которых, впрочем, как от шубы зебре в джунглях Экваториальной Гвинеи. Именно из-за него в Соединённых Штатах инфляция (более двух третей её — это личная ответственность российского президента — так Байден сказал), цены растут, в том числе на бензин, что для американцев очень даже заметно, и детское питание пропало. Опять же, что ни Асад, ни Мадуро, ни Лукашенко, ни Токаев категорически не свергаются — это тоже Путин. Да и с ним самим по этой части затык. Не уходит со своего поста, хоть тресни — дави, не дави. Только рейтинг подрастает, причём до такого уровня, который никому на Западе и не снится.

На Шри-Ланке голод и бунты. Естественно, виновато в этом не идиотское следование суперпрогрессивным экологическим требованиям местных активистов, взявшим на вооружение бред западных сторонников сворачивания «зелёной революции» в пользу производства «органических продуктов», которые по карману разве что калифорнийским компьютерщикам (им вообще всё в мире недорого), да шейхам стран Персидского залива, но не ланкийским горожанам. Виноват Путин. А кто ещё?! В Европе дичайший кризис в логистике, сельском хозяйстве, промышленности и инфраструктуре из-за антироссийских санкций. Но и в этом вина русских и лично Путина. Притом, что адекватных ответных санкций Москва пока ещё даже не ввела. А вот если бы ввела…

С зерном и растительным маслом перебои в мировых масштабах. Естественно, Россия виновата: она на Украине свою военную операцию проводит, ни на никакие ультиматумы не реагирует, активы её хоть замораживай и конфискуй, хоть нет, от этого население её только злее становится и даже отмена русской культуры в Западном мире во всех её проявлениях никого в этой странной стране не смущает. Казалось бы: Толстого, Пушкина и Достоевского с Чайковским отмени и всё — нет России и русских. Георгиевскую ленточку запрети и мемориалы, стоящие над могилами советских солдат в Европе снеси и опять всё, никто Третий рейх не побеждал. Приравняй СССР к нацистской Германии, а Сталина к Гитлеру и пиши об этом почаще — сами русские в это поверят! Так ведь нет. В чём явная вина Путина и его ближайшего окружения.

В общем, ситуация понятная и её ничуть не улучшает то, что у Москвы арсеналы полны и точечное их использование на Украине оставляет ей все возможности для того, чтобы в случае чего отбиваться от противников и на всех остальных направлениях. Тем более, что речь даже не идёт об арсеналах ядерных, а там ещё и с технологиями у Путина перевес, чего отродясь в мире не бывало. Ну и до кучи — рубль, который вопреки всем санкциям укрепился до статуса самой перспективной валюты мира, с курсом в три с лишним раза ниже, чем ему Байден предрекал. А также бешеный рост на фоне санкций профицита российского торгового баланса. Что особенно раздражает, поскольку не для этого же их вводили! А Европа и Штаты на этом фоне смотрятся кисло, Китай укрепляется и даже Турция и Венгрия (!) много чего себе позволяют. Мир меняется! А во всём русские и Путин виноваты…