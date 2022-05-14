Процветание маленькой страны

Жила себе спокойно процветающая страна. У неё был огромный сосед, взаимоотношения с которым были достаточно сложные, но была и общая история, которая, между прочим, насчитывала несколько веков

Да и появилась эта страна на карте мира именно благодаря своему большому соседу, который просто даровал её независимость. А когда независимости не было — страна тоже жила неплохо и достаточно свободно, даже какое-то подобие автономии было со своими органами власти и законами, которые, были гораздо либеральнее, чем на остальной части огромной страны.

И вот эта страна получила независимость. И нет, чтобы налаживать со своим соседом нормальные отношения — она практически сразу стала его врагом. Вплоть до того, что даже воевала на стороне Гитлера и была чудом прощена по окончанию войны. И не просто прощена, а ей были предложены удивительные, уникальные условия, которые позволяли развивать свою экономику. И всё это лишь в обмен на нейтралитет.

Как вы понимаете — речь о Финляндии и России. Финляндия на самом деле очень сильно поднялась именно из-за нормальных отношений с Россией. Нет, любви и братства никогда не было, но был прагматизм и здравый смысл. Такие отношения были выгодны и Финляндии и — сначала СССР, а затем и России. Экономики двух стран достаточно сильно связаны и финны получали от этого только выгоду…