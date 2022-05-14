Путинский голодомор

А помните, были в Америке времена, когда для поддержания цен на рынках страна сбрасывала продовольствие в море? У кого-кого, а у Америки территорий, пригодных для сельского хозяйства, вполне достаточно, казалось бы чего в истерике биться? Засевайте свои поля, выращивайте урожай и спасайте весь мир, особенно третий, от голода, прямо как вы всегда делаете в своих голливудских фильмах — Captain America to the rescue! Или без российских и белорусских удобрений и компонентов для их производства с урожаем могут возникнуть проблемы? А может быть им еще и Глонасс отключить (оказывается американские фермеры им пользуются, ибо он аккуратнее и точнее их GPS)?

Однако почему-то вместо конкретных действий по спасению всего мира путем обеспечения его едой, Америка в лице заводного болванчика Джо Байдена и группы его поддержки (зачастую буквальной, чтобы не завалился) бьется в коллективной истерике, требуя вывезти с территории 404 залежавшееся там зерно… Без учета того факта, что посевная на 404 фактически срывается и к концу года у 404 может не быть зерна для того, чтобы прокормить собственных граждан… Сталинскому голодомору придет на смену путинский? Отличный ход для пропаганды? А у жителей 404 нигде не срабатывает, что их хотят в очередной раз обобрать и потом бросить на произвол судьбы, а вернее на милость и содержание России? Вот только нужно ли это России, кормить враждебных манкуртов?