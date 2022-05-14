{ 14 мая 2022 }

Предатели по интересам и без

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Вот посмотришь на многих украинских политиков — они такие себе предатели по интересам. Ну, то есть флюгеры. И главный аргумент, конечно же — власть и деньги. Классика такая

Юлия Тимошенко ещё несколько лет бегала с Георгиевской ленточкой, Арсен Аваков — тоже, Порошенко как-то клялся, что Украина — вечный друг России, Гончаренко Лёша — вообще особый случай: при Януковиче был, за русский язык топил, а сейчас — строит из себя самого лютого бандеровца. Нет, были и такие, что ни фига не скрывали своих убеждений, но это уж такие патентованные националисты и нацисты, как правило — с западной Украины. Там и при советской власти таких жили в товарных количествах, с фигой в кармане.

А вот отечественный, российский предатель — он же и не скрывался никогда. Ему изначально был противен День Победы, Бессмертный полк, ему вся героическая история страны была откровенна противна. Те, на Украине, хотя бы всегда говорили о любви к своей стране, а отечественный всегда питался ненавистью к России. «Рашка», «эта страна», «народ быдло» — это же всё не в 2014 году началось, да и не в 2000-м. Это было с самого начала PERESTROYKA, как только им позволили открывать их поганые рты…

Голос Мордора


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