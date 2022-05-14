Индия ввела запрет на экспорт пшеницы

Еще недавно страна думала о том, чтобы заместить Украину на зерновом рынке, однако погода спутала все планы — рано начавшееся лето обещает засуху и падение урожайности полей. Теперь Индия готова продавать свои запасы пшеницы только остро нуждающимся странам и по предварительной договоренности между правительствами.

Если добавить к этому провал посевной на Украине, то заявления чиновников из ООН и лидеров G7 о грядущем продовольственном кризисе выглядят совсем не беспочвенными. России, впрочем, эти обстоятельства играют руку — страна ждет хороший урожай зерновых в этом году и, кроме того, контролирует Приазовье, где о грамотной посевной зерновых власти тоже позаботились. Все это дает стране не только защиту от роста мировых цен на зерно и прибыли от его экспорта, но и делает Россию важным фактором мировой стабильности.

Это, разумеется, не нравится Западу, который боится роста стоимости жизни в своих странах и роста влияния России как такового. Отсюда и страстное желание вывезти зерно из Украины, сегодня вновь прозвучавшее на встрече G7. И совершенно неслучайным в этой связи кажется сегодняшнее заявление «Украинской железной дороги» об отмене почти всех эвакуационных поездов на Запад. Вполне возможно, что причиной тому является желание разгрузить ж/д для вывоза зерна из Неньки.