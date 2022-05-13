Беларусь перебросила войска на границу с Украиной

Белорусы утверждают, что это ответ на действия Украины, которая нарастила на границе вооруженную группировку численностью до 20 тыс. человек.

«С целью обеспечения безопасности… на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — говорится в заявлении начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Гулевича, размещенного в телеграм-канале Минобороны республики.

Накануне этого министр обороны Беларуси Хренин объявил о начале второго этапа внезапной проверки войск. Первый этап стартовал 4 мая.

Проверка войск стала ответом на учения НАТО «Защитник Европы—2022», которые проводятся с 1 по 27 мая на территориях Польши, Литвы и Латвии. В них участвуют 18 тыс. военнослужащих более чем из 20 государств, в том числе США.

Гулевич говорит, что в рамках учений «Защитник Европы» ведется отработка «вопросов по применению разведывательно-диверсионных сил, высадка десанта, применение сил специальных операций». Все это, по его словам, «не свидетельствует о миролюбивой направленности данных учений».

«Исходя из этого, в вооруженных силах выработан целый комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам», — добавил он.

По словам Гулевича, в рамках второго этапа внезапной проверки войск «на западное и северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы». «Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование», — заявил Гулевич.

Бывший офицер разведки Ребекка Коффлер заявила Fox News, что «Беларусь является самым верным союзником России» и что сообщенные развертывания «дают возможность Путину использовать Беларусь в качестве партнера и плацдарма для военных действий за пределами своей территории». Она добавила, что развертывание «может служить отвлекающим маневром и диверсией, которая привлечет внимание украинских сил к границе с Беларусью, поскольку Путин продолжает бить по Восточной Украине, чтобы обеспечить полный контроль над ней».

Лукашенко заявил, что Москва согласилась помочь Минску произвести ракеты, подобные «Искандеру», который Россия использовала на Украине, и что он хочет, чтобы Беларусь продолжала использовать российские зенитные ракетные комплексы С-400 и С-300.

«Мы реалисты, мы понимаем, что не сможем победить НАТО. Но мы можем нанести ущерб, особенно тем территориям, с которых на нас будут нападать», — сказал он.