Фрэнсис Форд Коппола определился с кастом своего монументального проекта «Мегалополис», над которым он работает более 20 лет.

Главную роль в фильме сыграет Адам Драйвер (он заменил Оскара Айзека), на других ролях — Форест Уитакер, Джон Войт, Натали Эммануэль и Лоуренс Фишберн, который начинал свою актерскую карьеру у Копполы в «Апокалипсисе сегодня» в 14-летнем возрасте.

«Мегалополис» — это фантастическая картина о противостоянии гениального архитектора Сержа Катилины (Драйвер) и мэра Нью-Йорка Фрэнка Сисеро (Уитакер). Первый хочет перестроить город и превратить его в величайшую столицу мира, второй — против.

Фильм будет стоить больше $100 млн, большую часть бюджета покроет сам Коппола. Как говорит режиссер, это будет его финальная картина.

Производство «Мегалополиса» должно начаться осенью.