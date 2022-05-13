{ 13 мая 2022 }

Производство «Мегалополиса» должно начаться осенью

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Фрэнсис Форд Коппола определился с кастом своего монументального проекта «Мегалополис», над которым он работает более 20 лет.

Главную роль в фильме сыграет Адам Драйвер (он заменил Оскара Айзека), на других ролях — Форест Уитакер, Джон Войт, Натали Эммануэль и Лоуренс Фишберн, который начинал свою актерскую карьеру у Копполы в «Апокалипсисе сегодня» в 14-летнем возрасте.

«Мегалополис» — это фантастическая картина о противостоянии гениального архитектора Сержа Катилины (Драйвер) и мэра Нью-Йорка Фрэнка Сисеро (Уитакер). Первый хочет перестроить город и превратить его в величайшую столицу мира, второй — против.

Фильм будет стоить больше $100 млн, большую часть бюджета покроет сам Коппола. Как говорит режиссер, это будет его финальная картина.

Производство «Мегалополиса» должно начаться осенью.

Кроненберг Нефильтрованный


Похожие посты:


  1. Что в канун Дня всех святых, 31 октября должно было начаться?

    2. Что в канун Дня всех святых, 31 октября должно было начаться?

    Что в Шотландии, в стране, населённой изначально кельтами, в славном городе Глазго, в канун Дня всех святых, 31 октября должно было начаться? Правильно! Глобальный климатический саммит. Очень верно выбранное время и место. Хэллоуин же! Вся нечисть должна на [Читать...]


  2. Почему не должно быть в Москве “маршей мира”?

    3. Почему не должно быть в Москве “маршей мира”?

    Почему не должно быть в Москве «маршей мира»? Не потому, что они не нравятся мне. Мне, в сущности, все равно – я не впечатлительный. «Маршей мира» не должно быть потому, что за них чудовищно стыдно перед людьми из [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»